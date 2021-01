Dakar 2021, Tag 3: Das Tor zum Leeren Viertel 04.01.2021 - 17:11 Von Tim Althof

Dakar Moto © A.S.O. Die Dakar-Rallye wird am Dienstag zum Leeren Viertel führen

Die 43. Ausgabe der Rallye Dakar führt die Teilnehmer in die schwierigsten und gefährlichsten Regionen. Auf der dritten Etappe am Dienstag geht es in die größte Sandwüste der Erde.