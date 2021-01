Matthias Walkner (KTM): «Bin um mein Leben gefahren»

Der Dakar-Sieg bereits in weite Ferne gerückt bleibt Matthias Walkner auch auf der fünften Etappe der Rallye Dakar 2021 glücklos. «Das kann man sich nicht schön reden», urteilte der Österreicher.

Es läuft bei der Dakar 2021 einfach nicht für Matthias Walkner. Nachdem ihn auf der zweiten Etappe ein Kupplungsproblem um 2 Stunden zurückwarf, ist für den Red Bull KTM-Piloten der zweite Sieg bei der härtesten Rallye der Welt außer Reichweite. Und um Etappensiege konnte der Österreicher bisher auch noch nicht mitfahren. Am fünften Renntag verlor der 34-Jährige weitere elf Minuten auf Honda-Ass Kevin Benavides.

Der Dakar-Sieger von 2018 ist damit alles andere als zufrieden.

«Der Tag hat katastrophal begonnen. In den ersten 65 Kilometern habe ich mich vier bis fünfmal verfahren», ärgerte sich Walkner. «Das extrem hohe Tempo von Mittwoch war noch in mir drinnen. Einfach nur den Spuren nachzufahren, hat heute nicht funktioniert. Ich habe gemeinsam mit Toby versucht zu pushen, aber wir haben uns beide echt oft verfahren. Es war wieder extrem schwierig zu navigieren und ich hab mich damit ziemlich schwer getan. Viele andere Fahrer hatten auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Ich habe bis zum zweiten Checkpoint an die 20 - 25 Minuten verloren. Katastrophe»

Zu diesem Zeitpunkt waren noch 380 km zu bewältigen. Walkner bemühte sich um Schadensbegrenzung.

«Wenn man gleich zu Beginn so einen Scheiss baut, wird es sehr schwer die Motivation aufrecht zu halten. Das kann man sich selber auch nicht mehr schön reden», sagte der KTM-Pilot. «Bis Kilometer 50 hab ich mich echt schwer getan. Die letzten zwei Stunden habe ich dann mit Wut im Bauch gepusht was nur möglich war. Ich habe nochmal alles aus mir herausgeholt und bin um mein Leben gefahren. Meine Beine und Hände zittern immer noch. Die zweite Hälfte lief richtig geil und ich hatte wieder extrem viel Spaß. Da ich nicht mehr auf das Gesamtresultat achten muss, habe ich mich heute auch völlig ausgepowert. Körperlich bin ich komplett fertig.»

Für die restliche Dakar macht sich Walkner keine Illusionen – die 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt bleibt schwer und unberechenbar.

«Irgendwie bringe ich es noch nicht so auf die Reihe», wurmt der Österreicher. «Der heutige Tag hat einmal mehr gezeigt, dass sich nicht nur tageweise, sondern innerhalb einer Stunde so viel ändern kann.»

Bester Pilot auf Etappe 5 war am Ende Toby Price, der nur 1:20 min auf den Etappensieger verlor und in der Gesamtwertung mit 3:43 min Rückstand ebenfalls bester KTM-Pilot ist.