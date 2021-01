Dakar 2021, Ruhetag am Samstag: Was bisher geschah

Am Samstag erwartet die Teilnehmer der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien der lang ersehnte Ruhetag. Sieben Tage haben die Piloten hinter sich gebracht, SPEEDWEEK.com zieht eine Zwischenbilanz.

Mehr als 4000 Kilometer mussten die Fahrer und Fahrerinnen in den ersten sieben Tagen der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien zurücklegen. Bisher konnten die Veranstalter das Event nach Plan durchführen, denn mit Ausnahme von Etappe 6, als die Wertungsprüfung um 100 km verkürzt wurde und der Start um 1:30 Stunde nach hinten verschoben wurde, nahm die Marathon-Rallye ihren normalen Lauf.



Trotz der weltweiten Corona-Pandemie hatten die Organisatoren ein gutes Konzept präsentiert. Alle an der Dakar beteiligten Personen befinden sich in einer sinnbildlichen Blase, sodass niemand der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt wird. Den Slowenen Ivan Jakes und den Kolumbianer Giordano Pacheco erwischte es jedoch bereits vor dem Start der härtesten Rallye der Welt, sie konnten nicht teilnehmen.



Die 43. Ausgabe der Rallye Dakar wurde in der ersten Woche eine große Überraschungsshow. Auf der sechsten Etappe am Freitag gelang es Toby Price, seinen dritten Etappensieg zu sichern. Der KTM-Werkspilot holte sich damit auch die Gesamtführung vor dem Ruhetag am Samstag in Ha’il. Wie kaum zuvor wechselte in dieser ersten Dakar-Woche die Führung in der Rallye-Wertung, denn an jedem der sieben Tage gab es einen neuen Leader.

Neben Titelverteidiger Ricky Brabec (Honda), der den Prolog gewann, führten in der Folge Toby Price am Sonntag, Joan Barreda (Honda) am Montag, Privatfahrer Skyler Howes (KTM) am Dienstag nach der dritten Etappe, Husqvarna-Privatier Xavier de Soultrait am Mittwoch und Kevin Benavides nach der Prüfung am Donnerstag.



Honda setzte insgesamt vier überragende Tagessiege mit zwei verschiedenen Piloten und sitzt KTM-Pilot Toby Price vor der zweiten Woche im Nacken. Kevin Benavides fehlen auf Rang 2 nur zwei Minuten auf den Spitzenreiter, Teamkollege Jose Ignacio Cornejo liegt gleich hinter Benavides auf dem dritten Platz. Joan Barreda gewann wie Price drei Etappen. Der Spanier ist Siebter, Vorjahressieger Ricky Brabec fehlen knapp 20 Minuten auf Price.

Im KTM-Lager verlor Matthias Walkner bereits auf der zweiten Etappe seine Chance auf den Sieg, denn er blieb mit einer defekten Kupplung stehen und verlor zwei Stunden. Neben Price ist aber noch Sam Sunderland (Position 6) und Rookie Daniel Sanders auf Gesamtrang 12 im Rennen. Privatfahrer Skyler Howes führte zwar nach dem dritten Tag, seine Chancen auf den Sieg sind aber geschwunden, denn dem US-Amerikaner fehlen mittlerweile 15 Minuten auf den Leader.



Yamaha hat mit Ross Branch ein heißes Eisen im Feuer. Der Botswaner ist insgesamt auf Position 4, Adrien Van Beveren und Franco Caimi liegen hingegen auf den Rängen 15 und 16 weit zurück. Mit Andrew Short und Jamie McCanney verabschiedeten sich bereits zwei Yamaha-Piloten mit technischen Problemen.

Husqvarna fährt eine unauffällige Rallye. Pablo Quintanilla liegt zur Halbzeit auf Platz 10, Teamkollege Luciano Benavides, der jüngere Bruder von Kevin Benavides, folgt auf dem elften Platz. Ein Lichtblick brachte Xavier de Soultrait, der sich mit seiner privaten Husqvarna am Mittwoch an der Spitze der Rallye Dakar positionierte. Vor dem Ruhetag liegt er auf dem fünften Platz.

Sebastian Bühler (Hero), als einziger Deutscher in der Rallye vertreten, belegt vor der zweiten Woche den 21. Rang (+ 1:26 Stunden). Ebenfalls zu erwähnen ist der Spanier Lorenzo Santolino, der für das kleine Sherco-Werksteam eine starke Rallye absolviert und den Ruhetag auf Position 8 liegend verbringen wird. Ab Sonntag stehen noch einmal mehr als 3.600 km, verteilt auf sechs Tage, auf dem Programm der Teilnehmer. Am Freitag wird in Jeddah der Sieger der Rallye Dakar 2021 feststehen.

Rallye Dakar 2021 – Stand nach Etappe 6 Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit/Diff Strafe 1 T. Price (AUS) KTM 24:08:43 00:00:00 2 K. Benavides (ARG) Honda + 0:02:16 00:02:00 3 Ji. Cornejo (CHL) Honda + 0:02:57 00:00:00 4 R. Branch (BWA) Yamaha + 0:03:41 00:01:00 5 X. De Soultrait (FRA) Husqvarna + 0:03:41 00:00:00 6 S. Sunderland (GBR) KTM + 0:04:23 00:00:00 7 J. Barreda (ESP) Honda + 0:06:25 00:00:00 8 L. Santolino (ESP) Sherco + 0:13:46 00:00:00 9 S. Howes (USA) KTM + 0:15:12 00:06:00 10 P. Quintanilla (CHL) Husqvarna + 0:15:13 00:00:00 11 L. Benavides (ARG) Husqvarna + 0:16:22 00:01:00 12 D. Sanders (AUS) KTM + 0:18:01 00:07:00 13 R. Brabec (USA) Honda + 0:19:56 00:00:00 14 S. Svitko (SVK) KTM + 0:25:30 00:00:00 15 A. Van Beveren (FRA) Yamaha + 0:34:47 00:00:00 16 F. Caimi (ARG) Yamaha + 0:44:10 00:00:00 17 J. Rodrigues (PRT) Hero + 0:45:01 00:02:00 18 M. Michek (CZE) KTM + 0:48:22 00:02:00 19 M. Giemza (POL) Husqvarna + 1:06:52 00:02:00 20 J. Betriu (ESP) KTM + 1:22:27 00:05:00 21 S. Bühler (DEU) Hero + 1:26:45 00:02:00 22 J. Garcia (ESP) KTM + 1:35:50 00:00:00 23 T. Schareina (ESP) KTM + 1:44:27 00:00:00 24 M. Walkner (AUT) KTM + 2:11:37 00:02:00 25 L. Sanz (ESP) GASGAS + 2:17:06 00:10:00

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021