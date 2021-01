Dakar: Warum Laia Sanz (GASGAS) an ihre Grenzen stößt

Die schnellste Dame im Feld der Biker bei der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien ist GASGAS-Pilotin Laia Sanz. Zum Ruhetag am Samstag liegt sie auf Rang 25, trotz zunehmender Probleme.

Laia Sanz ist in diesem Jahr als Einzelkämpferin für GASGAS bei der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien, doch das Bike ist baugleich mit denen von KTM und Husqvarna und das Team ist an die beiden Werksmannschaften angeschlossen. Aufgrund von einer Borreliose vor der härtesten Rallye der Welt, kam die Spanierin bereits angeschlagen zum Einsatzort.

«Ich bin sehr glücklich», erklärte die sichtlich geschwächte GASGAS-Fahrerin. «Am Freitag bin ich gut gefahren, aber die zweite Hälfte des Tages war sehr hart für mich. Sechs Tage lang alles zu geben, das macht sich am Ende bemerkbar. Aber so ist es eben, die Dakar-Rallye ist immer anstrengend, ganz besonders, wenn man unter diesen Voraussetzungen antritt.»

Am Freitag fuhr die 25-Jährige auf Platz 25, in der Gesamtwertung liegt sie ebenfalls auf der 25. Position, 2:17 Stunden hinter Spitzenreiter Toby Price vom KTM-Werksteam. «Klar würde ich gerne schneller sein und weiter oben in der Ergebnisliste stehen, aber trotzdem bin ich zufrieden. Auch wenn einige Etappen schneller waren, als ich es mir vorgestellt habe, ist es das Wichtigste, dass ich es genieße, hier bei der Dakar dabei zu sein», betonte die Spanierin.

Sanz erreichte bei zehn Dakar-Teilnahmen jedes Mal das Ziel. Auch 2021 strebt sie eine Zielankunft an, doch vorher steht der Ruhetag auf der Wunschliste. «Ich bin froh, dass wir jetzt einen Ruhetag haben und ich einmal nicht so früh aufstehen muss, um Hunderte Kilometer zu fahren», sagte sie und verriet ihre Pläne für den Samstag: «Ich erhole mich gemeinsam mit meinem Team und wir bereiten alles für die zweite Woche vor, denn wir haben noch eine große Distanz vor uns. Viele lange und schwierige Etappen, auf die ich mich nach der Pause freue.»