Matthias Walkner (KTM): «Körperlich sehr anstrengend»

Die Marathon-Etappe bei der Rallye Dakar am Sonntag forderte Red Bull KTM-Pilot Matthias Walkner körperlich als auch mental alles ab. Der Österreicher landete auf der siebten Etappe auf Position 17.

Matthias Walkner startete verhalten in die zweite Woche der diesjährigen Dakar-Rallye in Saudi-Arabien. Bei der Marathon-Etappe am Sonntag galt es über 700 km von Ha’il nach Sakaka zurückzulegen, 453 davon wurden gewertet. Eisige Kälte und zusätzliche Nässe erschwerten den Tag, der am Ende nicht wie gewohnt im Biwak mit dem Team endet. Am Abend müssen die Fahrer den Bike-Service selbstständig durchführen, fremde Hilfe wird nicht zugelassen.

Der 34-Jährige aus dem Salzburger Land verlor auf der achten Prüfung elf Minuten auf Honda-Pilot Ricky Brabec, der sich den Etappensieg holte. In der Gesamtwertung liegt er nach seinen technischen Problemen aus der ersten Dakar-Woche weiterhin auf Position 24, auf Dakar-Leader Jose Ignacio Cornejo fehlen ihm 2:17:39 Stunden.

«Der Tag war sehr anspruchsvoll, denn schon auf der Verbindungsetappe hatten wir mit Kälte und Nässe zu kämpfen», betonte der KTM-Werkspilot am Sonntagnachmittag. «Die ersten 100 Kilometer erinnerten mich mehr an die Niederlande, mit sehr sandigen Hügeln, die körperlich anstrengend waren. Anschließend wurde die Strecke sehr schnell und es gab viele versteckte Steine, deshalb musste man bei dem hohen Tempo aufpassen keinen Stein zu treffen und gleichzeitig auf die richtige Navigation achten.»

Am Montag steht der zweite Teil der Marathon-Etappe auf dem Plan, bevor es in Neom zurück ins Biwak zum Team geht. Die Teilnehmer haben noch fünf anstrengende Tage vor sich. «Der gesamte Tag war körperlich und mental sehr ermüdend, aber das Motorrad ist in einem sehr guten Zustand, also werde ich mich heute Nacht etwas erholen und morgen in einen weiteren guten Tag starten», sagte Walkner vorausschauend.