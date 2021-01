Matthias Walkner (KTM) staunte: «Wie auf dem Mars»

Mit nur sechs Minuten Rückstand beendete Matthias Walkner die achte Etappe der Rallye Dakar 2021. Die Landschaft erinnert den Red Bull KTM-Piloten an den Mars.

Die Marathon-Etappe der 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt ist die schwerste Prüfung für die Motorrad-Piloten einer jeden Dakar. Nicht nur das eigentliche Fahren bringt sie ans Limit, auch die anschließenden Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen konzentriert erledigt werden. Statt eines erholsamen Schlafs folgte dann eine fröstelnde und kurze Nacht.



«Die Marathon-Stage wäre geschafft», atmete Walkner auf. «Es ist hier gerade ziemlich kalt. Wir sind um halb vier Uhr in der Frühe bei Temperaturen um die sechs Grad gestartet. Man merkt wenn man in die Etappen rein geht, dass der ganze Körper steif ist und auch das Motorrad noch nicht aufgewärmt ist. Wenn es so kalt ist, benötigt man einfach eine gewisse Zeit, um warm zu werden und reinzufinden.»

Aber der 34-jährige Österreicher fand sich gut zurecht. Mehr oder weniger alleine fahrend navigierte der Dakar-Sieger von 2018 sicher durch das abwechslungsreiche Terrain und verlor nur 6:30 min auf Etappensieger und Dakar-Leader Nacho Cornejo (Honda).



«Ich war den ganzen Tag alleine unterwegs und auch mit der Navigation auf mich gestellt. Es war für mich etwas schwierig einzuschätzen, wie ich in der Zeit liege und wie das Tempo ist. Ich hab mein persönliches Maximum an pushen und fehlerfreier Navigation herausgeholt», erklärte Walkner. «Die Etappe war wieder sehr schnell mit viel Sand und herausragenden Steinen. Mit knapp 180 km/h Top-Speed auf Off-Piste-Passagen war das ziemlich am Limit. Es gab mehrere Schrecksekunden, wo es ordentlich knapp herging.»

Neben sandigen und steinigen Gebieten erwartete die Fahrer am achten Renntag der Dakar 2021 die erstaunlichsten Landschaften des Landes. Jeder Pilot sprach fasziniert von den felsigen Gebilden. Die Landschaft in Saudi-Arabien überrascht und erstaunt auch Walkner immer wieder.



«Nach dem Tankstopp hat uns das Roadbook in Canyons geführt - eine extrem lässige Landschaft – schaut euch unbedingt die Zusammenfassung auf Eurosport an», empfiehlt der Red Bull KTM-Pilot. «Aber es gab auch eine ziemlich schwierige Navigation durch diese Marslandschaft. In diesem Abschnitt hab ich dann etwas mehr Zeit in eine fehlerfreie Navigation investiert, das Tempo geringfügig reduziert und deshalb auch noch einige Minuten verloren. Ich bin aber sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das war heute einfach mein Maximum an Risikobereitschaft, wenn es darum geht, ständig ins Raodbook zuschauen und schnell Motorrad zu fahren. Viel Zeit hab ich ja nicht verloren, am Ende waren es sechseinhalb Minuten.»