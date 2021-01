Dakar 2021: Das erwartet die Teilnehmer am Montag

Der zweite Teil der Marathon-Etappe bei der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien führt die Fahrer am Montag von Sakaka nach Neom. Etappe 8 führt die Teilnehmer über sandige und ebenso steinige Abschnitte.

Bei einer Marathon-Etappe erhalten die Teilnehmer keinen Service von ihren Teams. Nach der Etappe müssen alle Piloten in ein gesondertes Biwak, wo keine Hilfe von außen gestattet ist und die Fahrer ihre Arbeitsgeräte selbstständig wieder für den nächsten Tag einsatzbereit machen müssen. Gleichzeitig gilt es, das Material bestmöglich zu schützen.

An diesem Tag müssen die Fahrer der Dakar-Rallye in die Fortführung der Marathon-Herausforderung. Ohne Service des Teams geht es mit den selbst präparierten Bikes in der Früh auf den Weg nach Westen. Nach insgesamt 709 km erreichen die Fahrer die zukünftige Stadt Neom an der Küste des Roten Meeres. Neom ist eine von der Regierung Saudi-Arabiens beabsichtigte Planstadt mit Technologiepark. Aktuell gibt es in dem Ort noch nicht viel mehr als die weite Wüste.

Neben sandigen und steinigen Gebieten erwartet die Fahrer auf dieser Etappe die erstaunlichsten Landschaften des Landes. Ein wichtiger Aspekt spielt, wie so oft bei dieser Ausgabe der härtesten Rallye der Welt, die Navigation durch die 375 km lange Wertungsprüfung.

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021