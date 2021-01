Toby Price (2./KTM): Kopfweh, Platzwunde am Kinn

Dass Handicap merkte man Toby Price nicht an

Bereits am Sonntag musste Toby Price einen Sturz wegstecken, dessen Folgen den Red Bull KTM-Piloten noch auf der achten Etappe der Rallye Dakar 2021 begleiteten.

Als Toby Price am Sonntag nach dem ersten Teil der Marathon-Etappe mit einem beschädigten Hinterreifen im Biwak eintraf, erwähnte der Australier seinen Sturz und dessen Folge zunächst nicht. Erst nach der achten Etappe verriet der Red Bull KTM-Pilot, dass er sich bei dem Abflug weh getan hat.



«Vom Sturz war ich etwas müde. Es fiel mir schwer, mich auf Etappe 8 auf das Roadbook zu konzentrieren», gab der 33-Jährige Hüne zu. «Es ist schön, dass ich es mit dem Motorrad ins Ziel geschafft habe. Wir werden jetzt alles reparieren und uns auf die letzten Tage vorbereiten.»

Der Sturz macht die gestrige Leistung von Price umso beeindruckender: Er verlor auf Etappe 7 nur fünf Minuten auf den Sieger, auf Etappe 8 sogar nur eine. In der Gesamtwertung liegt der zweifache Dakar-Sieger nur 1:06 min hinter Leader Nacho Cornejo (Honda).



Bei dem Crash schlug Price hart mit dem Helm auf.



«Mein Kinn ist soweit in Ordnung. Der Cut wurde mit ein paar Stichen versorgt», erzählte der KTM-Star beiläufig. «Es ist etwas geschwollen und das Essen fällt mir etwas schwer. Aber es nichts gebrochen. Und ich habe etwas Kopfschmerzen. Soweit ist alles in Ordnung.»

Mit Sam Sunderland (+6 min) und Rookie Daniel Sanders (+22 min) hat Red Bull KTM zwei weitere Piloten in den Top-8.