Dakar 2021: Erste Vorentscheidung auf Etappe 9?

Die Etappe am Dienstag hat es in sich.

Am Dienstag erwartet die Teilnehmer der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien ein Rundkurs an der Küste des Roten Meeres. Die Strecke ist eine Variation aus sandigen Strecken und schnellen Wegen.

Nach den beiden Marathon-Etappen am Sonntag und Montag prescht die Rallye Dakar 2021 langsam in die finale Phase. Auf der neunten Etappe müssen sich die Fahrer auf einem Rundkurs um Neom und Tabuk beweisen. Der westlichste Fleck Saudi-Arabiens bringt nicht nur die Privatfahrer an ihre Limits.

Auf insgesamt 579 Kilometer werden die Teilnehmer am Dienstagmorgen geschickt, 465 km davon werden als Prüfung in die Gesamtwertung der Rallye Dakar eingehen. Nach dieser anspruchsvollen Etappe erwartet die Dakar-Piloten nur noch drei Etappen, um das Ziel am Freitag in Jeddah zu erreichen. 61 Prozent der achten Etappe führt über groben Schotter und über steinige Wege, 30 Prozent der Wertungsprüfungen besteht aus Sand.

Zu Beginn der Runde erwartet die Fahrer eine mehr als zehn km lange Strecke direkt entlang an der Küste des Roten Meeres. Schnelle Streckenabschnitte wechseln sich mit weniger schnellen Sandpassagen ab, die die Fahrer nicht mit Vollgas meistern können. Der Veranstalter rechnet damit, dass diese Etappe zu den schwierigsten und anspruchsvollsten der diesjährigen Ausgabe zählt. Wird es eine Vorentscheidung geben?

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021