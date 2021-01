Dakar 2021, Etappe 12: Der finale Angriff

Am zwölften und letzten Tag der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien müssen sich die Teilnehmer noch einmal voll konzentrieren, denn Dünen gehören noch einmal zum Bild der Etappe.

Nachdem die Etappe am Donnerstag um 50 Kilometer gekürzt werden musste, weil schwere Regenfälle die Durchfahrt einer Gegend zu gefährlich machten, geht es auf der letzten Etappe der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien noch einmal ums Ganze. Die Teilnehmer dürfen noch keine Müdigkeit zeigen, denn der kleinste Konzentrationsfehler könnte noch Probleme machen.



Von der Hafenstadt Yanbu, ganz im Westen des Landes, geht es für die Teilnehmer am Freitag über 450 km nach Süden. Wo am 2. Januar die härteste Rallye der Welt begann, endet nach der zwölften Etappe das große Abenteuer der Wüste. In Jeddah, eine Autostunde von Mekka entfernt, werden am Abend die Sieger der Rallye gekürt.

Die Zielankunft ist aber nicht selbstverständlich, denn von den insgesamt 452 Kilometern, die die Piloten und Pilotinnen am letzten Tag zurücklegen müssen, werden noch einmal 225 km in die Wertung gehen und wer weiß, ob sich nicht doch noch etwas unvorhersehbares auf dieser Etappe ergibt.

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021