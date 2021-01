Dakar-Leader Kevin Benavides (Honda): «Alles offen» 14.01.2021 - 15:02 Von Kay Hettich

Dakar Moto © Florent Gooden/DPPI Vorne Kevin Benavides, hinten Ricky Brabec

Kevin Benavides geht als Leader in den letzten Renntag der Dakar 2021. Der Argentinier hat alle Trümpfe in der Hand, um Honda den zweiten Sieg in Folge bei der härtesten Rallye der Welt zu bescheren.