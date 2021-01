KTM-Privatier Skyler Howes: «Staub war mein Feind» 13.01.2021 - 17:37 Von Tim Althof

Dakar Moto © A.S.O./A.Vincent/DPPI Skyler Howes könnte die Dakar 2021 in den Top-5 beenden

KTM-Privatier Skyler Howes fährt in diesem Jahr in Saudi-Arabien eine ausgezeichnete und beinahe fehlerfreie Dakar-Rallye. Nach der zehnten Etappe am Mittwoch liegt er auf Gesamtplatz 5.