Sam Sunderland (KTM) tat, was getan werden musste 14.01.2021 - 14:37 Von Kay Hettich

Dakar Moto © Rally Zone Sam Sunderland gewann die elfte Etappe 11

Am vorletzten Renntag lag es an Sam Sunderland, die Entscheidung bei der Rallye Dakar 2021 auf das Finale am Freitag zu vertagen. Der Red Bull KTM-Pilot tat mit dem Etappensieg, was getan werden musste.