Rallye Abu Dhabi: Matthias Walkner nach Halbzeit vorn

Die Abu Dhabi Desert Challenge ist die letzte große Standortbestimmung, bevor im Januar in Saudi-Arabien die Rallye Dakar steigt. Nach drei von fünf Etappen liegt Matthias Walkner (KTM) eine knappe Minute voraus.

Auch die dritte von fünf Etappen der Abu Dhabi Desert Challenge beendete Cross-Country-Weltmeister Matthias Walkner auf seiner Werks-KTM 450 als Zweiter und verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung. Doch der Österreicher liegt lediglich 57 Sekunden vor dem Australier Daniel Sanders auf seiner GASGAS, der am dritten Tag mit 2:44 min Vorsprung auf Walkner als Erster ins Ziel kam.

Die Werksteams von Hero, GASGAS, KTM und Yamaha schicken einige hochkarätige Rallye-Piloten in die Sanddünen Abu Dhabis, damit sich diese dort final auf die prestigeträchtige Rallye Dakar vorbereiten können, die im Januar in Saudi-Arabien stattfindet.

«Ich fuhr gut, und konnte die Jungs vor mir schneller einholen als gedacht», freute sich GASGAS-Pilot Sanders. «Wir fuhren dann zusammen in einer Gruppe – als ich in Führung ging, schaute ich, dass mir keine Fehler unterlaufen und ich nicht stürze. Am Mittwoch muss ich als Erster auf die Strecke, das wird nicht einfach.»

«Mein Tag war erneut solide», urteilte Walkner. «Dass ich am Mittwoch als Zweiter losfahren muss, bedeutet, dass es nicht viele Spuren im Sand für mich geben wird. Sanders eröffnet und auch Van Beveren macht einen starken Eindruck. Es kommen noch zwei Tage und ich führe weiterhin – ich nehme es Tag für Tag.»

Stand Abu Dhabi Desert Challenge 3 von 5 Etappen:

1. Matthias Walkner (A), KTM, 11:54:24 Stunden

2. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, 11:55,22

3. Adrien Van Beveren (F), Yamaha, 12:00,04

4. Andrew Short (USA), Yamaha, 12:18,43

5. Joaquim Rodrigues (P), Hero, 12:20,53