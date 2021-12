Yamaha will sich bei der Dakar nicht erneut blamieren

Die diesjährige Rallye Dakar war für Yamaha ein Desaster, als alle fünf Werkspiloten mit einem Defekt vorzeitig ausschieden. Bei der am 1. Januar 2022 beginnenden 44. Ausgabe konzentriert man sich nur auf drei Fahrer.

Mit neun Siegen ist Yamaha nach KTM der zweiterfolgreichste Hersteller bei der Rallye Dakar, doch der letzte Triumph gelang 1998 Stephane Peterhansel auf der Route Paris-Granada-Dakar.



In den vergangenen Jahren mauserte sich das Werksteam zu einem ernsthaften Anwärter auf den Dakar-Sieg, doch immer wieder gab es Rückschläge. 2020 schieden die Top-Piloten nach Stürzen aus, Anfang dieses Jahres sorgten Defekte für das Aus aller fünf Fahrer.

Bei der Dakar 2022 treten Adrien Van Beveren, Andrew Short und Ross Branch für den Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln an.



Der Franzose Van Beveren ist der Routinier im Team.



«Seit der letzten Dakar haben wir mit dem Team alles hinterfragt. Wir haben die Anzahl der Haltbarkeitstests mit Yamaha im Laufe des Jahres erhöht, um das zuverlässigste und beste Motorrad zu haben», erzählte Van Beveren. «Ich habe auch versucht, meine Vorbereitung zu optimieren, indem ich ausgiebig in Dubai, Kasachstan, Russland, Marokko und Abu Dhabi gefahren bin. Es war schwierig nach meinem Sturz bei der Dakar 2020. Aber ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass ich mein Selbstvertrauen und die Lust am Risiko zurückgewonnen habe. »

Andrew Short fiel 2021in seinem ersten Jahr mit Yamaha bereits auf der zweiten Etappe aus, nachdem sein Motorrad beim Tankstopp verunreinigtes Benzin erhielt.



«Was bei der Dakar 2021 passiert ist, war nicht meine Schuld. Es lag nicht in meiner Hand», betonte der US-Amerikaner. «Hoffentlich können wir Yamaha-Fahrer bei der Dakar 2022 herauskommen und individuell eine gute Leistung erbringen. Es ist auch eine Chance, sich zu erholen und zu zeigen, dass das Team dieses Jahr viel Arbeit in das Motorrad gesteckt hat. Es ist weit gekommen. Man weiß nie, bis das Rennen stattfindet, aber unser Ziel ist es, so konkurrenzfähig wie möglich zu sein und es einfach bis zum Ende zu schaffen.»

Ebenfalls erst eine Dakar absolvierte Ross Branch mit Yamaha. Der aus Botswana stammende 35-Jährige überraschte 2020 als KTM-Privatier mit einem Etappensieg.



«Nach all den Problemen, die wir bei der letzten Dakar hatten, haben wir viel getestet und das Motorrad an seine Grenzen gebracht, um bereit zu sein. Ich habe mich auf jeden Fall verändert. Ich habe mehr Erfahrung und mehr Vertrauen», sagte Branch. «Ich hatte wahrscheinlich das arbeitsreichste Jahr meines Lebens. Mein ultimatives Ziel bei der Dakar ist der Sieg. Ich möchte unbedingt gewinnen. Aber zuerst möchte ich mich präsentieren und strebe zunächst die Top-5 an.»