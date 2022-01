Dakar 2022: Vorsicht, am Sonntag drohen harte Strafen 01.01.2022 - 19:13 Von Tim Althof

© Honda Ricky Brabec landete im Vorjahr auf Rang 2, auch in diesem Jahr ist er Top-Favorit auf den Dakar-Sieg © A.S.O Routenführung der Etappe 1B Zurück Weiter

Nach der ersten großen Verbindungsetappe und 19 Wertungskilometern am Samstag geht es für die Dakar-Helden am zweiten Tag in Saudi-Arabien auf eine Prüfung mit mehr als 300 km, die Navigation spielt eine große Rolle.