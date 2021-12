Für den Dakar-Erfolg: Peterhansel zurück bei Yamaha

In Yamahas Rallye-Team hat Andrea Mayer-Peterhansel das Sagen

Nach dem Desaster bei der Dakar 2021 krempelte Yamaha sein Rallye-Team um, vorwiegend im Management. Als sportliche Leiterin hat die deutsche Andrea Mayer-Peterhansel das Sagen.

Nachdem alle Yamaha-Piloten bei der Dakar 2021 mit einem Defekt ausgeschieden waren, war klar, dass sich für die am 1. Januar beginnende 44. Ausgabe etwas ändern muss. Das Rallye-Team der Japaner wurde von fünf auf drei Piloten reduziert und wurde mit neuen Personen an der Spitze bestückt.

Als sportliche Leiterin wurde Andrea Peterhansel gewonnen, die die Dakar als Andrea Mayer mit BMW und KTM sowohl auf zwei als auch mit Mitsubishi auf vier Rädern und im MAN-Truck bestritten hat. Seit 2018 ist die Kaufbeurerin mit Stephan Peterhansel verheiratet.



«Marc Bourgeois hat mich kontaktiert, um bei der Restrukturierung des Teams zu helfen. Es ist nicht meine Hauptbeschäftigung, aber ich habe 25 Jahre Erfahrung», verriet die 53-Jährige. «Der dritte Akt des Neustarts war, dass Branch, Short und Van Beveren mit einem Motorrad, das jetzt unter der technischen Aufsicht von Stéphanes ehemaligem Mechaniker steht, an vier Etappen der Weltmeisterschaft teilnahmen. Branch gewann in Kasachstan und Van Beveren holte Platz 2 in Abu Dhabi und wurde Vizeweltmeister.»

Die neue Aufgabe füllt die Deutsche nun seit fast einem Jahr aus.



«Es ist eine spannende Rolle. Vorher war ich Pilotin, jetzt ist die Situation umgekehrt. Ich übernehme Verantwortung für andere», sagte Mayer-Peterhansel bei mfe-live. «Es ist eine echte Herausforderung. Ich habe das Motorradreglement noch nie so genau gelesen, um es in- und auswendig zu kennen und auch anwenden zu können. Die Kontakte zur FIM, den Rallye-Organisatoren … alles zu verstehen, was hinter dieser Disziplin steckt, ist interessant und fasziniert mich.»

Bourgeois ist in Rolle des Teammanagers neu, mit Jordi Arcarons ist dagegen ein erfahrener Dakar-Pilot im Team. Der Spanier erreichte in den frühen Jahren der härtesten Rallye der Welt 27 Etappensiege – erfolgreicher war nur Stephan Peterhansel und Cyril Despres mit jeweils 33 Erfolgen.



«Marc und ich bilden ein Duo. Im Rallye-Raid fehlt ihm noch ein bisschen Erfahrung, denn er kommt vom Enduro. Wir ergänzen uns», erklärte Mayer-Peterhansel. «Jordi Arcarons kümmert sich um das Roadbook, die GPS-Programmierung und kümmert sich um die gesamte Logistik für die Tests. Wir müssen schnell vorankommen, um die Yamaha vor der Dakar zuverlässiger zu machen.»