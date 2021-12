Das sind die Favoriten für die Rallye Dakar 2022

Die letzten Vorbereitungen für die Rallye Dakar 2022 sind getroffen, in zwei Tagen beginnt in Saudi-Arabien die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt. Wer um den Sieg bei den Motorrädern kämpfen wird.

Fast 150 Piloten nehmen das am 1. Januar beginnende Abenteuer der Rallye Dakar 2022 auf zwei Rädern in Angriff. Während der überwiegende Anteil von ihnen echte Amateure sind und vor allem nur die Ankunft im Sinn haben, fahren die Werkspiloten auf Sieg. Deshalb ist das Feld in zwei Kategorien eingeteilt.

In der ‹Rally GP› sind die starken und siegverdächtigen Piloten eingeteilt. Diese Teilnehmer bestreiten die gesamte Rally-Raid-Weltmeisterschaft, deren Auftakt die Dakar bildet. Das restliche Feld ist in die Kategorie ‹Rallye 2› einsortiert. Diese Einteilung spielt eine Rolle bei der Startreihenfolge und den Abständen beim Start.

Veranstalter A.S.O. hat für die ‹Rally GP› 15 Piloten vorgesehen. Hier handelt es sich um die Werkspiloten von Titelverteidiger Honda, Red Bull KTM, GASGAS, Husqvarna sowie von Hero und Sherco.

Zu den Top-Favoriten zählt bei der 44. Dakar-Ausgabe ohne Zweifel Matthias Walkner. Der Österreicher gewann in diesem Jahr die Cross-Country-Weltmeisterschaft und befindet sich in bestechender Form. Walkner selbst bezeichnet Pablo Quintanilla (Honda) und Daniel Sanders (GASGAS) als die Piloten, auf die man besonders achten sollte.

Auf der Rechnung haben muss man natürlich weitere Fahrer, denn mit Toby Price und Kevin Benavides hat Walkner zwei Dakar-Sieger als Teamkollegen. Auch Sam Sunderland (GASGAS) und Ricky Brabec (Honda) haben die härteste Rallye der Welt bereits gewonnen. Letztlich ist kein Pilot dieser Kategorie zu unterschätzen.

Auffällig ist, dass kein Yamaha-Pilot in der ‹Rally GP› Kategorie zu finden ist. Mit Adrien van Beveren und Ross Branch hat der Hersteller mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo jedoch ebenfalls zwei Piloten mit hohem Potenzial im Team.

Aufgeführt hatte A.S.O. hingegen Franco Caimi von Hero Motorsport, der jedoch verletzt verzichten muss.

Die Rally-GP-Piloten bei der Dakar 2022

Nr. Fahrer Nat Motorrad Team 1 Kevin Benavides ARG KTM Red Bull KTM Factory Racing 2 Ricky Brabec USA Honda Monster Energy Honda Team 3 Sam Sunderland GBR GASGAS GASGAS Factory Racing 4 Daniel Sanders AUS GASGAS GASGAS Factory Racing 5 Skyler Howes USA Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 7 Pablo Quintanilla CHL Honda Monster Energy Honda Team 11 Ignacio Cornejo CHL Honda Monster Energy Honda Team 12 Xavier De Soultrait FRA Husqvarna Ht Rally Raid Husqvarna Racing 15 Lorenzo Santolino ESP Sherco Sherco Factory 18 Toby Price AUS KTM Red Bull KTM Factory Racing 27 Joaquim Rodrigues PRT Hero Hero Motosports Team Rally 52 Matthias Walkner AUT KTM Red Bull KTM Factory Racing 77 Luciano Benavides ARG Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 88 Joan Barreda ESP Honda Monster Energy Honda Team

