Dakar 2022, Tag 1: Das große Abenteuer beginnt

Die 44. Ausgabe der Rallye Dakar startet am Samstag in Saudi-Arabien mit dem Prolog. Insgesamt stehen über 8000 Kilometer in den nächsten zwei Wochen auf dem Programm der Fahrer und Teams.

In der dritten Ausgabe der Rallye Dakar im Königreich Saudi-Arabien führt die Route wieder durch völlig unbekannte Regionen und erneut wird der Sand-Anteil vergrößert. Ob auf den vorgegebenen Wegen oder beim Surfen durch riesige Dünenketten, die 146 Motorradfahrer werden sich auf allen möglichen sandigen Böden messen, wissend, dass die Nuancen der Navigation in Saudi-Arabien entscheidend sind und dazu führen können, alles zu verlieren oder am Ende zu triumphieren.

Der Prolog am Samstag, der offiziell Etappe 1A genannt wird, besteht aus einer Gesamtstrecke von 614 km und führt von der Weltmetropole Jeddah nach Ha’il, einer Stadt mit über 250.000 Einwohnern im Zentrum der arabischen Halbinsel. Traditionell gilt der erste Tag der Dakar-Rallye als eine Art Warm-up, so werden am 1. Januar 19 Kilometer in die Gesamtwertung der Marathon-Rallye einfließen, die Gesamtzeit aller Piloten wird mit dem Faktor 5 multipliziert.

Über Schotterwege und kleine Dünen bietet sich den Teilnehmern die erste Gelegenheit, die Motorräder auf Herz und Nieren zu testen. Ganz ohne Bedeutung ist die Etappe jedoch nicht, denn es geht um den wichtigen Faktor der Startreihenfolge für den zweiten Tag. Neu hierbei ist, dass die besten 15 Fahrer des Prologs die Startpositionen wählen dürfen. In umgekehrter Reihenfolge hat der 15. das Wahlrecht, was dazu führen dürfte, dass die Taktik auf diesem Streckenabschnitt eine große Rolle spielt.