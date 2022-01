Daniel Sanders (GASGAS): «Davon hängt mein Leben ab»

Als Sieger auf Etappe 1B ist Daniel Sanders auch Gesamtführender der Rallye Dakar 2022. Dass er das auch noch nach dem zweiten Teil der Marathon-Etappe sein wird, bezweifelt der GASGAS-Pilot.

Bisher lief für Daniel Sanders bei der Rallye Dakar 2022 alles wie am Schnürchen: Sieg beim Prolog, Sieger auf Etappe 1B und damit auch Gesamtführender. Am Sonntag hatte der Australier im GASGAS-Werksteam den Vorteil, den Spuren von 14 vor ihm startende Piloten folgen zu können.



«Es war eine wirklich schwierige Navigation. In der Nacht hatte es stark geregnet und das machte es schwierig, die richtigen Spuren zu finden», relativierte der 27-Jährige. «Einige Fahrer haben sich verirrt, zum Glück sind wir der richtigen Spur gefolgt. Ich habe am Anfang nicht zu viel gepusht, um einen schönen Rhythmus zu fahren. Am Ende habe ich versucht, so viel wie möglich herauszufahren.»

Den drei Minuten vor ihm gestarteten Pablo Quintanilla (Honda) holte Sanders ein und fuhr mit dem Chilenen die Etappe zu Ende. Am Montag ist es der Gesamtleader, der die zweite Etappe eröffnen muss.



«Ich denke, ich werde meinen Einsatz auf 80-70 Prozent reduzieren und das Roadbook an erste Stelle zu setzen – da kann man viel Zeit verlieren, so wie die Leute heute», weiß Sanders. «Beim Tankstopp konnte ich den Abstand zu den anderen Jungs abschätzen. Als keine Spuren mehr da waren, gab ich weiter Gas, denn das ist das, was mich auf Etappe 2 erwartet. Ich muss mich voll auf das Roadbook konzentrieren, davon hängt mein Leben ab. Morgen wird ein wirklich wichtiger Tag für mich.»

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen ausgesprochen werden können.