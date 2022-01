Danilo Petrucci (KTM) hat sich hundertmal verfahren

Tech3-KTM-Fahrer Danilo Petrucci leidet bei der Dakar-Rallye im Moment extrem und gab sich am Sonntag völlig ausgelaugt.

Danilo Petrucci quälte sich bei der Dakar-Rallye auf der siebten Etappe am Sonntag auf Rang 30 ins Ziel. «Petrux» büßte 27 Minuten auf den chilenischen Tagessieger José Ignacio Cornejo (Honda) ein.



Der 31-jährige Italiener leidet nach seinem heftigen Sturz vom Freitag Höllenqualen. Der Ruhetag am Samstag war für Petrucci bitter nötig, er brachte ihm aber kaum Linderung, was seine körperliche Verfassung betrifft.

Petrux gab sich am Abend in einer Live-Video-Konferenz völlig übermüdet, er lag dabei in seinem Wohnmobil.



«Dünen und Steine, Steine und Dünen. Danach Sand und Felsen, Felsen und Sand – ich habe mich sicher hundertmal verfahren», stöhnte der Dakar-Rookie. «Es war ein sehr schwerer Tag. Ich habe heute zunächst einen Fehler gemacht, dann kam ein weiterer Fehler bei der Navigation hinzu und später hatte ich Probleme mit dem Bike.»

Am Ende musste sich Petrucci von einem Kollegen ins Ziel schleppen lassen.



«Ich habe Schmerzen. Durch die Antibiotika, die mir verabreicht worden sind, habe ich jetzt auch noch Magenschmerzen bekommen. Ich fühle mich total matt, aber es ist kein Corona-Verdacht.»



Der Kämpfer Petrucci, der bei seinem Debüt in der Wüste vom Etappensieg bis zum Crash und zu Strafen schon alles erlebt hat, kündigte aber mit müden Augen an: «Ich werde es am Montag wieder versuchen und werde zunächst im Pulk fahren wie die Radrennfahrer.»