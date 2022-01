Hero dachte auf Etappe 10 an verstorbenen Goncalves 13.01.2022 - 06:54 Von Kay Hettich

© Hero Joaquim Rodrigues fiel Etappe 10 sehr schwer

Am selben Tag wie die zehnte Etappe der Dakar 2022 verstarb vor zwei Jahren der beliebte Paulo Goncalves. Für das deutsch-indische Hero-Team war der sportliche Ausgang an diesem Tag nicht ganz so wichtig.