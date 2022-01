Husqvarna dreht nochmal auf: Top-Ergebnis am Mittwoch

Nach dem Ausfall von Skyler Howes auf Etappe 5 der diesjährigen Dakar-Rallye in Saudi-Arabien war Luciano Benavides als Husqvarna-Einzelkämpfer unterwegs. Am Mittwoch gelang ihm ein Ausrufezeichen.

Zwar schafften es Skyler Howes und Luciano Benavides in diesem Jahr auf einigen Etappen unter die Top-10, doch insgesamt verlief die Rallye Dakar 2022 bisher sehr enttäuschend für das Husqvarna-Werksmannschaft. Howes verabschiedete sich bereits in der ersten Woche aus dem Rennen, nachdem er einen schweren Sturz hinnehmen musste. Teamkollege Luciano Benavides, der Bruder von Vorjahressieger Kevin Benavides, kam seitdem nicht auf Betriebstemperatur.

Auf Etappe 10 gelang dem Argentinier allerdings das erste Ausrufezeichen. Der 26-Jährige fuhr mit seiner Husqvarna FR 450 Rally am Mittwoch auf Platz 2 der Tageswertung, auf Siege Toby Price (Red Bull KTM) verlor er etwas mehr als zwei Minuten.«Ich bin sehr glücklich mit meinem Tag. Es fühlt sich gut an, so nah an der Spitze zu sein und ich weiß, dass ich zu diesen Leistungen im Stande bin», sagte Benavides nach der Prüfung. «Ich habe mich sehr auf die Navigation konzentriert, aber es gab sehr trickreiche Anweisungen auf dem Roadbook und deshalb waren einige Teile der Route sehr verwirrend.»

«Ein paar kleinere Fehler habe ich gemacht, aber die Fahrer vor mir haben ebenfalls Probleme gehabt und so konnte ich über die ganze Etappe einige Zeit gutmachen. Wir haben noch zwei Tage vor uns, ich werde weiterhin alles geben und somit hoffentlich ein gutes Ende der Rallye erleben», betonte der Husqvarna-Werksfahrer. In der Gesamtwertung belegt er nach der Etappe am Mittwoch den 13. Platz, sein Rückstand auf Leader Adrien Van Beveren (Yamaha) beträgt 49 Minuten.