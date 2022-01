Sam Sunderland (GASGAS) setzte alles auf eine Karte

Nach der elften Etappe sieht es ganz nach einem Triumph von GASGAS und Sam Sunderland bei der Rallye Dakar 2022 aus. Doch der Engländer warnt: «Es ist noch nicht vorbei!»

Taktisch war es ein Meisterstück, was GASGAS in den letzten Tagen der Rallye Dakar 2022 vorführte. Sah man am Mittwoch noch wie der Verlierer aus, folgte auf Etappe 11 ein Husarenritt von Sam Sunderland, der ihn vergleichsweise komfortabel an die Dakar-Spitze brachte. Auf der morgigen letzten Etappe muss GASGAS-Pilot einen Vorsprung von knapp 7 min auf Honda-Ass Pablo Quintanilla und Red Bull KTM-Pilot Matthias Walkner verwalten.



«Wie wir es erwartet hatten, war es eine schwierige Etappe. Die Fahrer vorne mussten viel Navigationsarbeit leisten. Ich selbst habe versucht, mich ans Roadbook zu halten. Schon nach 4 km waren überall Schlangenlinien – ich denke, da haben sich bereits einige Piloten verfahren. Ich habe den ganzen Tag gepusht, um in den Dünen etwas Zeit gutzumachen. Mir geht es richtig gut und ich freue mich auf morgen.

Der große Zeitverlust, den Sunderland am Mittwoch wegstecken musste, war nicht ganz unfreiwillig.



«Nicht nur ich, sondern viele Jungs haben es gestern etwas ruhiger angehen lassen, um heute eine bessere Startposition zu haben», grinste der 32-Jährige. «Und man konnte sehen, wie sie heute attackiert haben. Bei mir war es genauso. Ich setzte alles auf eine Karte und stehe jetzt dort, wo ich stehe. Am Freitag werde ich erneut mein Bestes geben.»

Sunderland will noch nichts davon wissen, dass er die Dakar 2022 faktisch bereits gewonnen hat.



«Das Rennen ist erst beendet, wenn man auf der letzten Etappe die Zielflagge passiert hat», hielt der Dakar-Sieger von 2017 fest. «Wir wissen, dass die Navigation bei der Rallye wirklich kompliziert ist. Ich werde konzentriert bleiben und mein Bestes geben. Das ist alles, was ich tun kann und die anderen werden es auch tun. Dieses Jahr ist es umso schwerer, weil die Zeiten auf jeder Etappe so eng beieinander sind. Hoffentlich gelingt uns am Freitag eine saubere Etappe zu fahren.»

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.