Toby Price (Red Bull KTM/2.) liefert starkes Finale

Die zwölfte und damit letzte Etappe der 44. Rallye Dakar beendete der australische Red Bull KTM-Pilot Tobi Price auf dem zweiten Rang und musste sich dabei lediglich Pablo Quintanilla (CHL/Honda) geschlagen geben.

Toby Price (KTM) gewann die Rallye Dakar 2016 und 2019, musste in den letzten Jahren aber auch immer wieder schwere Verletzungen überwinden. Zur 44. Ausgabe der Rallye Dakar geriet Price aufgrund eines Navigationsfehlers frühzeitig in Rückstand, kämpfte sich aber anschließend zurück in die Top-10. Price demonstrierte vor allem mit seinem Sieg auf der zehnten Wertungsprüfung, dass er nichts von seiner Motivation und seinem Tempo verloren hat.

Die letzte Etappe der Rallye Dakar 2022 zwischen Bisha und Jeddah mit einer Wertungsprüfung über 164 Kilometer beendete Tobi Price auf dem zweiten Rang mit nur 18 Sekunden Rückstand auf den chilenischen Honda-Piloten Pablo Quintanilla. Im Gesamt-Klassement landete der Red Bull KTM-Werkspilot in diesem Jahr auf dem zehnten Platz.

«Es ist immer ein Erfolg, wenn man es bei einer harten Rallye wie der Dakar in das Ziel schafft», hält der 34-jährige Australier fest. «Es war in diesem Jahr wieder ein sehr anspruchsvoller Parcours, das Terrain hier in Saudi-Arabien sorgt für hohe Durchschnitts-Geschwindigkeiten. Viele der Wertungsprüfungen waren Sprintrennen bis zur Zieldurchfahrt.»

«Leider hat mich der kapitale Navigationsfehler während der zweiten Etappe über 45 Minuten Zeitverlust gekostet und ich bin bereits früh in das Hintertreffen geraten», ärgerte sich Price. «Die Zeiten lagen wieder einmal sehr eng beieinander und so konnte ich diesen Rückstand nie wieder ganz aufholen, aber die Atmosphäre ist toll und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Rallye Dakar 2023!»