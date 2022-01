Danilo Petrucci (KTM) am Ziel: «Unglaubliches Gefühl»

Der ehemalige MotoGP-Fahrer Danilo Petrucci erreichte am Freitag das Ziel der Rallye Dakar 2022 in der Großstadt Jeddah. Es war seine erste Teilnahme und das Resümee des Italieners fiel letztendlich positiv aus.

Mit Position 31 auf der zwölften und letzten Etappe der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien von Bisha nach Jeddah schleppte sich KTM-Werksfahrer Danilo Petrucci am Freitag ins Ziel der härtesten Rallye der Welt. Der Italiener kämpfte während seiner ersten Teilnahme in den letzten zwei Wochen mit einigen technischen Problemen und Stürzen, doch auf Etappe 5 gelang ihm sensationell der Tagessieg. Der zweifache MotoGP-Laufsieger war der erste, der neben den MotoGP-Erfolgen auch eine Wertungsprüfung bei der Dakar-Rallye gewinnen konnte.

Petrucci überzeugte die Kritiker mit seinem bärenstarken Speed und der 31-Jährige fasste seine Eindrücke nach der Zielankunft am Freitag in Worte. «Ich bin so glücklich, dass ich die Ziellinie und gleichzeitig mein persönliches Ziel erreicht habe. Die Rallye und auch die Vorbereitungszeit stellte eine sehr harte Zeit für mich da, aber es ist ein unglaubliches Gefühl, meine erste Dakar absolviert zu haben», so der Italiener.

«Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, aber in den letzten paar Tagen hatte ich einige Stürze und ich fühle mich aktuell sehr ausgelaugt», musste der KTM-Pilot zugeben. «Danke an das Team für die harte Arbeit, es war eine spannende Erfahrung und eines der härtesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe.»

In der Gesamtwertung landete Petrucci auf Rang 90 mit einem Rückstand von mehr als 20 Stunden. Da er gleich zu Beginn der Rallye mit einem Defekt aus der Etappe ausschied, bekam der KTM-Star einige Strafen aufgebrummt, am Ende waren es mehr als 12 Stunden.