Terminanpassungen in der DRM

Neuer Termin für die AvD-Sachsen-Rallye, Änderungen im Kalender von DRM und ADAC Rallye Masters, die Jubiläumsausgabe der ADAC Rallye Stemweder Berg findet 2021 statt.

Die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) und das ADAC Rallye Masters passen angesichts des in der vergangenen Woche erlassenen Verbots von Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August den Kalender an. Die ursprünglich für das Himmelfahrtswochenende im Mai geplante AvD-Sachsen-Rallye weicht auf einen neuen Termin aus und wird vom 3. bis 5. September in Zwickau, dem Zwickauer Land und dem Vogtland ausgetragen.

Die für Mitte Juni geplante 50. Ausgabe der ADAC Rallye Stemweder Berg wird auf das kommende Jahr verschoben. Durch mangelnde Planungssicherheit aufgrund der behördlichen Vorgaben in der aktuellen Situation haben sich die Veranstalter, der ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. und der AMC Stemweder Berg e.V., dazu entschieden, die Jubiläumsausgabe der Rallye im Landkreis Minden-Lübbecke auf das Jahr 2021 zu verschieben.

Für die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye am 21. und 22. August prüft der Veranstalter in Abstimmung mit den lokalen Behörden, wann und unter welchen Bedingungen die Rallye durchführbar ist. Dabei steht stets der Schutz der Fans sowie aller Beteiligten an erster Stelle.