Erfolgreicher Härtetest für den ADAC Opel e-Rally Cup

Drei-Tages-Test-Programm mit insgesamt 1.500 Kilometern erfolgreich abgeschlossen, vier rein elektrische Corsa-e Rally simulieren zwei komplette Wertungsläufe zur DRM.

ADAC Opel e-Rally Cup startet 2021 mit einem Testevent und acht Wertungsläufen. Der Opel Corsa e-Rally für den ADAC Opel e-Rally Cup seinen bisher umfangreichsten Test erfolgreich absolviert. In der vergangenen Woche absolvierte das Entwicklungsteam von Opel Motorsport mit vier Corsa-e Rally sowie den Piloten Marijan Griebel, Horst Rotter und Opel-Rennlegende Volker Strycek dreitägige Testfahrten im Testcenter in Pferdsfeld. Auf der Strecke im Hunsrück legten die 100 kW/136 PS starken Elektro-Corsa insgesamt 1.500 Kilometer ohne Probleme zurück. Der Rallye-Corsa basiert auf dem Opel Corsa-e und ist der erste rein batterie-elektrische Rallyewagen eines Herstellers. Im kommenden Jahr starten die schnellen Stromer mit dem Blitz in ihrem eigenen Markenpokal - dem ADAC Opel e-Rally Cup.

Während des dreitägigen Testprogramms wurden zwei komplette Läufe der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) geprobt - inklusive der Wertungsprüfungen, Verbindungsetappen und Servicezeiten. Erstmals im Rallyesport ging es dabei um die Besonderheiten von Elektromobilität wie Lauf- und Ladezeiten, Temperaturmanagement der Batterie und Feintuning der entsprechenden Software. Darüber hinaus absolvierten die rein elektrischen Renner Dauerläufe, um die Standfestigkeit aller neuen Komponenten zu erproben.

«Es war ein effizienter und erfolgreicher Test», sagte Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott, «wir haben wichtige Daten und Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf den ADAC Opel e-Rally Cup 2021 gewonnen. Leider konnten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Rallye-Testläufe mit unseren Entwicklungsautos nicht stattfinden. Umso wichtiger war daher unsere DRM-Simulation im Testcenter in Pferdsfeld. Das Ergebnis: Der neue Opel Corsa-e Rally ist jetzt 'ready to race'.»

Der ADAC Opel e-Rally Cup wird acht Wertungsläufe zwischen Frühjahr und Herbst 2021 absolvieren. Vor dem eigentlichen Start in die Cupsaison ist zusätzlich eine Vorbereitungsrallye für alle eingeschriebenen Teams vorgesehen.