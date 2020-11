DRM und ADAC Rallye Masters 2021 sechs Mal am Start

Kalender für die Rallye-Saison 2021in Deutschland steht fest, sechs Rallye im Kalender 2021, Saisonstart im April im Erzgebirge, Finale im Oktober im Bayerischen Wald.

Die Deutsche Rallye-Meisterschaft und das ADAC Rallye Masters starten in der Saison 2021 bei sechs Veranstaltungen. Nach dem die beiden Rallyeserien in diesem Jahr aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ausgesetzt werden mussten, geben die besten Rallyepiloten Deutschlands im kommenden Jahr ab April wieder Gas. Alle in diesem Jahr geplanten Rallyes sind auch 2021 wieder im Kalender vorgesehen. So startet die Saison am 17. April rund um Stollberg in Sachsen bei der ADMV Rallye Erzgebirge, erstmals startet die DRM-Saison im Erzgebirge.

Mit der nördlichsten Station im Kalender geht es am 8. Mai bei der ADAC Rallye «Rund um die Sulinger Bärenklaue» in Sulingen in Niedersachsen weiter. Am 29. Mai steht die AvD-Sachsen-Rallye rund um Zwickau an. Die zweite Saisonhälfte wird am 12. Juni mit der ADAC Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke eingeleitet, bevor die ADAC Saarland-Pfalz Rallye im St. Wendeler Land am 21. August auf dem Programm steht. Das Saisonfinale findet am 16. Oktober bei der 57. KNAUS TABBERT ADAC 3-Städte-Rallye statt, die mit geplanten Wertungsprüfungen in Bayern, Österreich und Tschechien in der Region rund um Freyung im Bayerischen Wald ausgetragen wird.

Bei welchen Veranstaltungen der DRM und des ADAC Rallye Masters der neue ADAC Opel e-Rally Cup startet, wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Der bereits für 2020 vorgesehene Historic Cup für alle Fahrzeuge nach Anhang K der FIA wird nun 2021 innerhalb der DRM erstmals ausgetragen und ergänzt die Fahrerwertung und die 2WD-Werrtung.

Kalender 2021: ADAC Rallye Masters und DRM (Änderungen vorbehalten):

17.04.21: ADMV Rallye Erzgebirge, Stollberg

08.05.21: ADAC Rallye "Rund um die Sulinger Bärenklaue", Sulingen

29.05.21: AvD-Sachsen-Rallye, Zwickau

12.06.21: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke

21.08.21: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel

16.10.21: KNAUS TABBERT ADAC 3-Städte-Rallye, Freyung