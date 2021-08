Lokalmatador Griebel führt beim Heimspiel

Das Duo Marijan Griebel/Alexander Rath liegt nach dem ersten Tag der ADAC Saarland-Pfalz Rallye, dem zweiten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft um St. Wendel 2021 an der Spitze.

Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye ist der zweite Stopp der DRM und des ADAC Rallye Masters 2021. Auf der ersten Etappe am Freitag bewältigten die Teilnehmer jeweils zweimal die Wertungsprüfungen «Haupersweiler» und «Windpark». Mit der Zielankunft im Bosenbachstadion in St. Wendel liegen Marijan Griebel und Alexander Rath (Citroën C3 Rally2) an der Spitze des DRM-Feldes. Christian Riedemann und Lara Vanneste (VW Polo GTI R5) behaupten nach vier WPs den zweiten Rang (+ 3,9) vor Albert von Thurn und Taxis/Bernhard Ettel (Skoda Fabia R5 Evo2) mit einem Rückstand von 9,2 Sekunden.0

Ebenfalls beeindruckende Leistungen am Freitag zeigten die Tabellenführer Dominik Dinkel/Pirmin Winklhofer (Ford Fiesta R5), nur sechs Zehntelsekunden hinter Albert von Thurn und Taxis, und Julius Tannert/Jan Enderle (Skoda Fabia Rally2 Evo) mit einem Rückstand von 11,4 Sekunden. Sie belegen aktuell die Plätze vier und fünf im Gesamtklassement der Saarland-Pfalz Rallye. Besondere Spannung im Kampf um den Sieg versprechen die engen Zeitabstände: Die Top-5-Piloten der DRM erreichten das Etappenziel am Freitag innerhalb von elf Sekunden.

Favoriten führen das Feld des ADAC Rallye Masters an

Auch das ADAC Rallye Masters bot einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die Wertungsprüfungen am Samstag. Unter den 13 Fahrzeugen der hart umkämpften Klasse NC1 zeigten die Top-3 des Saisonauftaktes erneut Spitzenleistungen: Ruben und Petra Zeltner (Porsche 996 GT3) führen vor Patrik Dinkel/Tamara Lutz (Mitsubishi Lancer Evo 9 RS) und Martin Christ/Heinke Möhrpahl (Mitsubishi Lancer Evo 9). Der Saarländer Timo Schulz und sein Beifahrer Christoph Gerlich (Ford Fiesta Rally4) liegen an der Spitze der mit insgesamt 14 Fahrzeugen ebenfalls stark besetzten Klasse RC4. Dem Duo folgen die 2WD-Champions 2019 Konstantin Keil/Stefanie Fritzensmeier (Citroën DS3 R3T Max) und Alexander Merkel/Lisa Kiefer (Opel Corsa Rally4).

Acht weitere Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von rund 70 Kilometern stehen für die Teilnehmer der ADAC Saarland-Pfalz Rallye am Samstag an. Zuschauer erleben die Rallye-Action rund um das saarländische Rallye-Mekka St. Wendel von speziell ausgewiesenen Zuschauerpunkten entlang der Route. Alle Wissenswerte stellt der ADAC Saarland online unter adac-saarland.de/saarland-pfalz-rallye bereit.