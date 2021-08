Marijan Griebel feiert endlich Heimsieg

Lokalmatador gewinnt Herzschlagfinale beim zweiten Lauf zur Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) rund um St. Wendel und setzt sich damit an die Tabellenspitze.

Nach einer überzeugenden und fehlerfreien Vorstellung feiern Marijan Griebel (32, Hahnweiler) und sein Co-Pilot Alex Rath (36, Trier) ihren ersten Saisonsieg und übernehmen die Führung in der Deutschen Rallye Meisterschaft.

Dabei musste das Duo auf den zwölf zu fahrenden Wertungsprüfungen im Peugeot 308 stets ans Limit gehen, um den ärgsten Verfolger Christian Riedemann (33, Diepholz) im VW Polo GTi R5 in Schach zu halten. Vor der finalen, der Power Stage, auf der es Extrapunkte für die Meisterschaft zu gewinnen gibt, betrug Griebels Vorsprung die Winzigkeit von einer halben Sekunde. Zwar übernahm der Pfälzer vom Start weg die Führung, konnte sich jedoch auf den Strecken mit insgesamt 116,46 Kilometern auf Bestzeit nie um mehr als sechs Sekunden von Riedemann absetzen. Oftmals betrugen die Abstände auf den Wertungsprüfungen nur wenige Zehntelsekunden und sorgten für einen spannenden Zweikampf, bei dem die Zuschauer gebannt mitfieberten.

Mit einem wahren Husarenritt auf der Power Stage konnten Griebel und Rath letztlich sowohl die fünf Zusatzpunkte für die Meisterschaft einstreichen als auch ihren ersten Gesamtsieg bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye und die DRM-Führung bejubeln.

«Wir sind überglücklich, diesen spannenden und engen Schlagabtausch für uns entschieden zu haben und hier in meiner Heimat zu gewinnen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen oft von genau diesem Ausgang der Rallye geträumt, jetzt hat sich dieser Traum tatsächlich erfüllt. Vielen Dank an alle Fans, die endlich wieder zahlreich die Strecken säumen durften sowie an meine Partner für die grandiose Unterstützung», freute sich Griebel.

Der dritte von fünf Läufen zur Deutschen Rallye Meisterschaft findet am 10. und 11. September bei der „ADAC Cimbern Rallye“ rund um Süderbrarup bei Kiel statt.

Lange Zeit zum Feiern hat Griebel allerdings nicht. Bereits am kommenden Wochenende wird er gemeinsam mit Tobias Braun (26, Neustadt a. d. W) die Barum Czech Rally Zlin, den vierten Lauf zur diesjährigen Rallye-Europameisterschaft, in einem Opel Corsa Rally4 bestreiten.