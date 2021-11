Kahle gewinnt zum sechsten Mal die Lausitz-Rallye

Matthias Kahle und Christian Doerr gewinnnen die 24. Ausgabe der Internationalen ADMV Lausitz-Rallye, den zweiten Platz belegt das norwegische Duo Anders Gröndal und Marius Fuglerud vor Daniel Chwist mit Co-Pilot Kamil.

Zu Beginn des zweiten Tages der Rallye setzt sich der enge Kampf an der Spitze fort. Matthias Kahle startet, gemäß der Platzierung vom Freitagabend, an dritter Position und markiert im Skoda Fabia Rally2 auf «Nochten 1» die Bestzeit 1,4 Sekunden vor Erik Cais und 3,8 Sekunden vor Anders Gröndal, beide Ford Fiesta Rally2. Die Wertungsprüfung muss nach einem heftigen Abflug von Wieslaw Zagon (PL) im Renault Clio abgebrochen werden. Beifahrer Marek Zakrewski verletzt sich bei dem Crash und wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die noch nicht gestarteten Crews werden direkt auf WP 6 umgeleitet. Für Fabio Schwarz endet die Rallye hier mit technischem Defekt an seinem Rallye-Fiesta Rally4.

«Sprey 1», die sechste Wertungsprüfung entscheidet Erik Cais in 10:12,4 Minuten für sich. Kahle verliert 7,5 Sekunden, Gröndal 9 Sekunden. Auf den folgenden zwei WP’s baut Cais seine Führung Stück für Stück aus, so dass er bis zur Mittagspause einen Vorsprung von 22,7 Sekunden auf Anders Gröndal herausfährt. Mit 27,4 Sekunden Rückstand bleibt Matthias Kahle als Dritter in Schlagdistanz.

Martin Vlcek (CZ) strandet auf WP 8 mit technischem Defekt an seinem Hyundai i20. Auch Martin Savruk (CZ, Skoda Fabia) und der stark fahrende Jan Sykora (CZ, Mitsubishi Lancer Evo 9) scheiden aus. Ebenso trifft es die beiden Deutschen Pierre Günther im Honda Civic und Stefan Dammaschke im Renault Clio.

Die Nachmittagsschleife, bestehend aus zwei Durchgängen der Prüfungen «Reichwalde» (mit 20,79 Kilometern die längste Prüfung der Lausitz-Rallye) und «Bärwalder See» (16,96 Kilometer), bringt die beiden Verfolger wieder näher an Cais heran. Der Führende erlaubt sich auf dieser WP einen Dreher, welcher ihn zirka zehn Sekunden kostet. Matthias Kahle gewinnt seine Lieblingsprüfung in Reichwalde hauchdünn vor Anders Gröndal. Doch auf der nächsten Wertungsprüfung fährt Cais erneut zehn Sekunden schneller und stellt den alten Abstand wieder her.

Großes Drama auf den letzten Metern

Auf den beiden abschließenden Prüfungen bei einbrechender Dunkelheit festigt Erik Cais zuerst seine Führung. Anschließend bricht das große Drama aus, als ihm auf der letzten Wertungsprüfung der Motor hochgeht und Feuer fängt. Erinnerung an die diesjährige EM-Rallye Barum (Tschechien) werden wach. Die Wertungsprüfung wird annulliert und somit Matthias Kahle zum sechsfachen Lausitz-Rallye-Sieger.

Gesamtklassement:

1. Matthias Kahle / Christian Doerr (D), Skoda Fabia R5, 1:31:53,6 h

2. Anders Gröndal / Magnus Fuglerud (N) Ford Fiesta R5, + 1,1 sec.

3. Daniel Chwist / Kamil Heller (PL), Hyundai i20 R5, + 3:51,2 min

4. Björn Satorius / Lina Meter (D), Ford Fiesta R5 + 5:51,3

5. Peter Scharmach / Dietmar Moch (NZ/D), Skoda Fabia R5 + 7:05,1