Erfolgsmodell DRM Trophy 2023 mit sechs Läufen

Erfolgreiche Sonderwertung für Fahrer ab 40 Jahren wird in der Deutschen Rallye-Meisterschaft unter neuem Namen fortgesetzt, alle R5-Fahrzeuge und S2000-Rally Boliden sind startberechtigt.

Dennis Rostek will Titel bei sechs Events im Rahmen der DRM verteidigen. Die neu geschaffene DRM Gentleman Trophy war in der abgelaufenen Saison 2022 mit zwölf Besatzungen und spektakulären Läufen ein voller Erfolg. Im kommenden Jahr wird die Serie fortgesetzt und im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft bei allen sechs Veranstaltungen unter dem Namen DRM Trophy ausgetragen. Das bewährte Konzept wurde überarbeitet und modifiziert. Wichtigste Änderung: Startberechtigt sind künftig alle R5-Fahrzeuge.

Das Mindestalter der Piloten liegt weiterhin bei 40 Jahren, Stichtag ist der 1. Januar 1983. Sechs Läufe stehen parallel zur DRM auf dem Programm, das schlechteste Ergebnis kann gestrichen werden. Dabei gibt es erstmals zwei Wertungen innerhalb der DRM Trophy. Die DRM Trophy - Division 1 besteht aus aktuellen DMSB Prioritätsfahrern. Dazu gehören ehemalige nationale Titelträger, Europa- oder Weltmeister, Gewinner von DRM Sonderwertungen sowie dem ADAC Rallye Masters. Zugelassen sind ausschließlich R5-Fahrzeuge mit einer Homologation vor dem 30.04.2019.

In der DRM Trophy – Division 2 sind Fahrer ohne Prioritätsstatus startberechtigt. Hier können auch S2000-Rally Boliden mit Zwei-Liter-Saug-Motoren und einer Homologation vor dem 31.12.2015 zum Einsatz kommen. Am Ende der Saison werden die Gewinner der Divisionen 1 und 2 geehrt und ausgezeichnet. Der Punktbeste aus beiden Klassen ist Gesamtsieger der DRM Trophy 2023.

Titelverteidiger ist Dennis Rostek, der alle fünf Läufe der DRM Gentlemen Trophy 2022 für sich entschied. Allerdings erwartet der Bückeburger im kommenden Jahr wesentlich knappere Ergebnisse. «Ich habe mich sehr intensiv auf die Debüt-Saison der DRM Gentlemen Trophy vorbereitet, wurde perfekt unterstützt und alles lief optimal. Das wird bei der DRM Trophy sicher nicht mehr so ablaufen. Es ist sehr gut, dass man sich breiter aufstellt und die neueren Autos startberechtigt sind. Ich werde mich ab Januar 2023 voll in die Materie reinknien. Das Ziel ist klar: Ich will meinen Titel verteidigen», so der erste Champion der DRM Gentlemen Trophy.

Interessenten an der DRM Trophy 2023 können sich bis zum 1. März 2023 für die Klasse einschreiben.

Termine DRM Trophy im Rahmen der Deutsche Rallye-Meisterschaft 2023

31. März - 01. April 2023: 58. ADAC Rallye Erzgebirge

05./06. Mai 2023: 34. ADAC ACTRONICS Rallye Sulingen

19./20. Mai 2023: AvD Sachsen Rallye

09./10. Juni 2023: 2. Rallye ADAC Mittelrhein

18./19. August 2023: ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2023

29./30. September 2023: 52. ADAC Rallye Stemweder Berg