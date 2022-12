Ford-Pilot Adrien Fourmaux bei der Jännerralye

Bei der Jännerrallye 2023 wird auch für WM-Rallye Monte Carlo getestet, M-Sport schickt WRC-Piloten Adrien Fourmaux mit Alexandre Coria nach Freistadt, ZM-Racing setzt einen Ford Fiesta Rally2, Stufe 2023 ein.

Ein sensationeller Testeinsatz wird anlässlich der 36. Int. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye, powered by Wimberger, vom 5. bis 7. Jänner 2023 im Raum Freistadt im Mühlviertel stattfinden. M-Sport das offizielle Einsatzteam von Ford in der Rallye Weltmeisterschaft hat bekannt gegeben, dass ihr Werkspilot Adrien Fourmaux mit seinem französischen Landsmann Alexandre Coria die kommende Jännerrallye verwendet, um ausführliche Tests für die Ende Jänner stattfindende WM-Rallye in Monte Carlo durchzuführen.

Dieser Einsatz wird technisch von ZM-Racing aus Niederösterreich auf einem Ford Fiesta Rallye2 nach Entwicklungsstufe 2023 durchgeführt. Als Werksunterstützung schickt Teamchef Malcolm Wilson einen Ingenieur nach Österreich der gemeinsam mit der Mannschaft von ZM-Racing diesen Testeinsatz leiten wird.

ZM-Racing Teamchef Max Zellhofer ist natürlich von diesem Einsatz begeistert: «Wir von ZM-Racing fassen es als eine Ehre auf, wenn M-Sport als offizielles Einsatzteam von Ford uns die Möglichkeit bietet, mit unserer sehr erfolgreichen Crew diesen Testeinsatz technisch zu betreuen. Unsere ganze Mannschaft ist dementsprechend motiviert. Unsere Ziele sind es dem Fahrer ein perfekt vorbereitetes Auto zu geben und M-Sport viele neue Erkenntnisse für den Start in Monte Carlo in die nächstjährige Rallye WM zu liefern. Natürlich wäre es auch schön, wenn unser Auto mit Fourmaux / Coria am Ende der Jännerrallye auf das Podest fahren könnte.»