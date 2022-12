ADAC Opel e-Rally Cup 2023 vor großer WM-Kulisse

Der erste elektrische Rallye-Markenpokal weltweit geht 2023 in seine dritte Saison, attraktiver Terminkalender mit acht Wertungsläufen in vier Ländern, Corsa-e Rally mit Finale im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft.

Nach einer für Opel sehr erfreulich verlaufenen Rallye-Saison 2022 laufen die Vorbereitungen für die dritte Saison des ADAC Opel e-Rally Cup bereits auf Hochtouren. Der Terminkalender des ersten und bis dato einzigen elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit wird für die kommende Saison nochmals aufgewertet. Statt wie in den ersten beiden Jahren sieben, werden die 100 kW/136 PS starken Opel Corsa-e Rally 2023 acht hochkarätige Rallye-Veranstaltungen in vier Ländern absolvieren.

Die asis des ADAC Opel e-Rally Cup bildet weiterhin die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM). Die flotten Stromer starten zum Saisonauftakt Anfang Mai bei der ADAC Rallye Sulingen und im weiteren Verlauf wie gehabt auch bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel sowie bei der ADAC Rallye Stemweder Berg im Raum Lübbecke.

Nach den gelungenen Debüts der abgelaufenen Saison elektrisieren die Kundensport-Renner aus Rüsselsheim auch im kommenden Jahr die attraktiven Rallye-Events in Weiz (Österreich) und in Morzine am Fuße des Mont-Blanc (Frankreich). Zwei spannende Premieren feiert der ADAC Opel e-Rally Cup zudem bei der Rallye du Chablais rund um das westschweizerische Aigle sowie bei der Rallye du Vosges Grand-Est bei Gérardmer in den französischen Vogesen.

Das letzte der zahlreichen Kalender-Highlights haben sich die Verantwortlichen fürs Finale des ADAC Opel e-Rally Cup aufgehoben. Wenn die Königsklasse der FIA Rallye-Weltmeisterschaft vom 27. bis 29. Oktober im Rahmen der neuen Central European Rally auf den Asphaltpisten im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Tschechien für Furore sorgt, werden auch die Cup-Teams mit ihren batterie-elektrischen Corsa-e Rally ihre Zelte im Servicepark in Passau aufschlagen und vor großer internationaler Kulisse die faszinierende Dynamik und Innovationskraft elektrischen Rallyesports demonstrieren.

«Nach einem rundum gelungenen Rallye-Jahr 2022 freuen wir uns schon jetzt auf eine spannende dritte Saison des ADAC Opel e-Rally Cup», sagt Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott. «Die Wahrnehmung für den ersten elektrischen Rallye-Markenpokal weltweit ist sehr spürbar gewachsen, das Interesse von Veranstaltern im In- und Ausland an der Austragung eines Wertungslaufs ebenso. Das freut uns sehr, weil Opel damit beweist, dass elektrischer Rallyesport funktioniert.»

Termine ADAC Opel e-Rally Cup 2023

05./06.05.: ADAC Rallye Sulingen (D)

02./03.06.: Rallye du Chablais, Aigle (CH)

17./18.06.: Rallye du Vosges Grand-Est, Gérardmer (F)

14./15.07.: Rallye Weiz (A)

18./19.08.: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (D)

08./09.09.: Rallye Mont-Blanc, Morzine (F)

29./30.09.: ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (D)

27.-29.10.: Zentral Europa Rallye (WM) Passau (D/A/CZ)