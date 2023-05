Riedemann liegt bei seiner Heimrallye vorn

Das war nichts für schwache Nerven. Am Eröffnungstag der 34. ADAC Actronics Rallye Sulingen, der zweiten Station der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), spielte das Wetter eine Hauptrolle.

Die erste Wertungsprüfung konnte am Freitagnachmittag noch im Trocknen ausgetragen werden, doch während WP 2 begann es stark zu regnen – eine echte Herausforderung für alle 140 Teilnehmer in dem international hochklassig besetzten Feld. Christian Riedemann kam mit diesen schwierigen Bedingungen am besten zurecht und liegt nach der ersten Etappe bei seiner Heimrallye in Führung. Pech dagegen hatte Marijan Griebel. Der zweimalige Deutsche Rallyemeister schied nach einem Unfall aus.

Lokalmatador Christian Riedemann unterstrich beim zweiten Tourstopp der Deutschen Rallye-Meisterschaft von Beginn an, dass der Sieg in Sulingen nur über ihn und seinen Co-Piloten Nico Otterbach führt. Das Duo gewann im Hyundai i20 N Rally2 bei teilweise starken Niederschlägen zwei der drei Wertungsprüfungen und beendete den ersten Tag auf Platz eins. Nach einem verhaltenen Start kamen Philip Geipel und Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo) im Regen immer besser zurecht und fuhren auf Platz zwei vor. Tabellenführer Julius Tannert liegt mit Beifahrer Frank Christian im Škoda Fabia RS Rally2 auf Rang drei in Lauerstellung. Hinter zwei dänischen Teams belegen Björn Satorius/Hanna Ostlender im Ford Fiesta Rally2 und Nico Knacker/Thomas Puls (Hyundai i20 N Rally2) die Plätze sechs und sieben. Marijan Griebel blieb in Sulingen das Pech treu: Im vergangenen Jahr schied der zweimalige deutsche Champion mit Motorschaden aus, diesmal machte ein Unfall alle Träume vom Sieg zunichte.

Martin Christ spielte bei den Wetterkapriolen in der DRM2-Kategorie seine ganze Erfahrung aus. Der Geesthachter war zusammen mit Beifahrerin Lina Meter im Opel Corsa Rally4 nicht nur in der nationalen Wertung, sondern auch in der international stark besetzten Klasse RC4 das schnellste Gespann. Mit einem großen Rückstand folgen die Markenkollegen Jonas Ertz/Maresa Lade und Heiko Gros/Pascal Raabe. Andreas Dahms und Paul Schubert zeigten im Regen von Sulingen mit ihrem Porsche 911 wieder eine ganz starke Leistung. Das Duo verwies in der DRM Classic Walter Gromöller und René Meier (Opel Ascona 400) auf Platz zwei und liegt mit dem Neunelfer auch bei den DRM Nationals vor Matthias Rathkamp und Larissa Knacker (Ford Fiesta ST) in Führung.

Bei der Sonderwertung DRM Trophy hat Dennis Rostek nach seiner ersten Niederlage beim Auftakt im Erzgebirge wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Mit über zwei Minuten Vorsprung vor Ralf Mangertseder und Jennifer Lerch (Škoda Fabia R5) beendete der Bückeburger zusammen mit Co-Pilot Dennis Zenz im Škoda Fabia Rally2 Evo den ersten Tag bei der 34. ADAC Actronics Rallye Sulingen.

Am Samstag beginnt die finale Etappe beim zweiten DRM-Tourstopp um 08:25 Uhr. Acht anspruchsvolle Wertungsprüfungen liegen vor den Teilnehmern, Siegerehrung ist gegen 18:30 Uhr.