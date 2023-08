Vorjahressieger Griebel nutzt Heimvorteil

Lokalmatador Marijan Griebel setzt Ausrufezeichen am Eröffnungstag des vorletzten Laufes zur Deutschen Rallye-Meisterschaft bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye in Südwestdeutschland.

Kaiserwetter in St. Wendel: Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen um 30 Grad Celsius sorgten am Freitag für einen perfekten Auftakt der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Zahlreiche Fans verfolgten auf dem Schloßplatz im Herzen der Kreisstadt am Nachmittag, wie knapp 70 Fahrzeuge über die Startrampe zu den ersten vier Wertungsprüfungen über 58,62 Kilometer rollten. Stärkstes Duo am Freitag waren Lokalmatador Marijan Griebel und Tobias Braun. Mit ihrem Škoda Fabia RS Rally2 hatten sie die Nase vorn und gehen als Führende in die finale Etappe am Samstag.

Zuhause ist Marijan Griebel das Maß der Dinge. Gleich bei der ersten Wertungsprüfung seiner Heimrallye setzte der 34-Jährige aus Hahnweiler mit Co-Pilot Tobias Braun ein Ausrufezeichen und übernahm mit sechs Sekunden Vorsprung die Führung bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Und der zweimalige Deutsche Rallyemeister legte nach, holte sich auch die WP2 und WP3. Auf Platz zwei liegen die Champions aus 2022 Philip Geipel und Katrin Becker im Škoda Fabia Rally2 Evo, die sich die vierte und letzte WP des Tages sicherten. Ihr Rückstand auf die Spitze beträgt elf Sekunden. Der aktuell Führende in der Meisterschaft, Christian Riedemann, wird am Samstag von Platz drei aus den Angriff auf die Spitze wagen. Auf den Rängen vier und fünf folgen Julius Tannert (Škoda Fabia RS Rally2) und ein sehr prominenter Gaststarter. Nach vier großartigen Prüfungen hat sich der ehemalige Formel-1-Pilot Jos Verstappen, Vater des F1-Doppelchampions Max, bis in die Top-5 vorgekämpft.

In der DRM2-Wertung sind Martin Christ und Lina Meter ganz klar auf Kurs Titelverteidigung. Das Duo im Opel Corsa Rally4 gewann souverän alle vier WPs am Freitag und ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Vor dem Finaltag liegen die DRM2-Sieger aus dem Vorjahr mit 25,9 Sekunden vor Alexander Kattenbach und Ann Felke (Opel Corsa Rally4) in Führung.

Nach dem Auftakt am Freitag liegt in der Sonderwertung DRM Trophy Škoda-Pilot Dennis Rostek vor seinen härtesten Verfolgern und kommt damit dem Traum von der Titelverteidigung ein ganzes Stück näher. Nach einem turbulenten ersten Tag der ADAC Saarland-Pfalz Rallye war Altmeister Hermann Gaßner zusammen mit Co-Pilotin Karin Thannhäuser im Toyota GR Yaris schnellstes Duo bei den DRM Nationals.

Am Samstag warten auf die Teilnehmer sechs weitere Wertungsprüfungen, die sie über 73,24 Kilometer rund um St. Wendel führen. Start ist um 9:20 Uhr mit der WP5 «Urexweiler 1». Die Siegerehrung findet um 16:50 Uhr auf dem Schlossplatz in St. Wendel statt.