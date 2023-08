Tannert feiert zweiten Platz nach furioser Aufholjagd

Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian feiern ihr drittes Podest in diesem Jahr und holen sich den zweiten Gesamtplatz bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2023, dem vorletzten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft

Der Rallyeklassiker rund um die Kreisstadt St. Wendel wartete mit hochsommerlichen Temperaturen und anspruchsvollen Asphaltpisten auf die Elite des deutschen Rallyesports. Vor tausenden Fans und auf zehn Wertungsprüfungen lieferten sich die Teams Sekundenduelle und knallharte Positionskämpfe

Zusammen mit dem Eurosol Racing Team und im Škoda Fabia RS Rally2 gingen Julius Tannert und Frank Christian ins Rennen. Auf Bestzeitkurs liegend warf ein Problem an der Bremsanlage das Duo gleich zu Beginn der Veranstaltung auf den vierten Gesamtplatz zurück. Mithilfe der Mechaniker konnte der Defekt am Ende des ersten Tages behoben werden und Tannert/Christian kämpften am Finaltag um das Podest. Mit furioser Fahrt und vier von sechs möglichen Bestzeiten, gewann das Team die Tageswertung, schob sich bis auf den zweiten Gesamtplatz vor und feierte, nach dem Sieg bei der Rallye Erzgebirge und dem zweiten Platz in Sulingen, das dritte Podest in diesem Jahr. Auf der Powerstage gab es vier zusätzliche Meisterschaftspunkte.

«Das war ein anspruchsvolles Wochenende. Wir haben von Anfang an gekämpft und nach dem Rückschlag am Freitag alles in die Waagschale geworfen. Wir freuen uns über diesen zweiten Platz. Gern wären wir auch um den Sieg gefahren, das war aber nach dem Defekt am ersten Tag nicht mehr möglich. In der Meisterschaft haben wir noch theoretische Chancen auf den Titel, wollen aber bei der Rallye Stemweder Berg nochmal ein Ausrufezeichen setzen», resümiert Tannert.

Die Rallye Stemweder Berg findet am letzten Septemberwochenende im nordrhein-westfälischen Lübbecke statt. Dort entscheidet sich beim Finale der Deutschen Rallyemeisterschaft, wer in diesem Jahr die Meisterkrone einfährt. (Tannert)



Punktestand DRM 2023

1. Christian Riedemann 106

2. Marijan Griebel 99

3. Philip Geipel 93

4. Julius Tannert 90

5. Dennis Rostek 63