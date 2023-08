Sulzinger: «Titelchance ist jetzt größer denn je» 22.08.2023 - 18:09 Von Toni Hoffmann

© Sulzinger Raffael Sulzinger

Antriebswelle stoppt Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer am Freitag bei ADAC Saarland-Pfalz Rallye, dann fünf von 6 Bestzeiten am Samstag und Sieg in der Power Stage bei Lisas Heimspiel, DRM2-Rückstand von 24 auf 8 Punkte.

Statt DRM sollte die Deutsche Rallye-Meisterschaft eigentlich DDM heißen: Deutsche Drama-Meisterschaft, zumindest, wenn Raffael Sulzinger und Co-Pilotin Lisa Kiefer am Start sind. Denn auch beim vierten von fünf Saisonläufen strapazierten die beiden wieder die eigenen Nerven sowie die von Team, Freunden und Familien bis aufs Äußerste.



«Irgendwie sind wir mit keinem guten Gefühl an den Start gegangen», bekannte Sulzinger. Dies sollte sich auf der vierten und letzten Sektion der Freitagsetappe bewahrheiten. Nach einem Sprung riss die Antriebswelle am Ford Fiesta Rally4 – und das hatte fatale Folgen. «Weil wir den Tag nicht beenden konnten, bekamen wir eine 10 Minuten-Zeitstrafe», haderte Sulzinger. «Wir waren enttäuscht, dennoch wollten wir am Samstag unbedingt wieder starten, da es meine Heim-Rallye ist», betonte Lisa Kiefer. «Auch wenn die Moral natürlich nach dem abermaligen technischen Defekt komplett im Keller war.» Bis Montag vor der Rallye hatten die beiden mit ihren Mechanikern vergeblich auf Ersatzteile für ihren Boliden gewartet, diesen dann jedoch mit gebrauchtem Material wieder zusammengebaut.



Nun schien der Traum vom Meistertitel in der DRM2-Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge endgültig ausgeträumt. Martin Christ und Lina Meter mussten ihren deutlichen Vorsprung in ihrem Opel Corsa Rally4 nur noch in Richtung Zielrampe am Schlossplatz in St. Wendel fahren. Sulzinger/Kiefer fuhren fünf von sechs Bestzeiten ein, holten die fünf Zusatzpunkte auf der Power Stage. «Plötzlich sahen wir auf Prüfung 7 das Fahrzeug von Martin Christ im Graben auf dem Dach liegen», schilderte Lisa Kiefer die dramatische Szene. «Da war mir schnell klar: Jetzt noch mehr konzentrieren und sich keine Fehler erlauben.» Das Aus der Tabellenführer bescherte Alexander Kattenbach und Ann Felke (Opel Corsa Rally4) den Lauf Sieg. Sie katapultierten sich damit auch auf Rang 2 der DRM2-Gesamtwertung.



Nun kommt es zum Showdown beim Saisonfinale - der ADAC Rallye Stemweder Berg - am 29. und 30. September: Durch den Ausfall bleibt Titelverteidiger Christ bei 96 Punkten stehen, Kattenbach folgt mit 91 Zählern auf Rang 2. Sulzinger und Kiefer, die als Co-Pilotin am Samstag bei der Heimrallye ihr Können und ihre Ortskenntnisse perfekt ausspielen konnte, landen nach der Aufholjagd auf Rang 8 und dank dem Sieg auf der Power Stage jetzt mit 88 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Somit haben alle drei Teams noch Titelchancen - und die Rechnung von Sulzinger ist einfach und klar: «Für den Sieger gibt es 30 Zähler, für den Zweiten 24 - und für die Power Stage 5. Wenn wir also volle Punktzahl holen und Martin Christ entweder in der Gesamtwertung Dritter oder auf der Power Stage nur Vierter wird, dann würde es für uns noch reichen!» Knapper geht es also kaum. «Das Wochenende war sehr turbulent. Zunächst sah es so aus, dass die Meisterschaft gelaufen wäre und jetzt entscheidet der letzte Lauf alles. Es wird also nochmal spannend», so Kiefer.