Marijan Griebel hat dritten Titel im Visier

Das Finale der Deutschen Rallye-Meisterschaft begann spektakulär. Beim Start zur 52. ADAC Rallye Stemweder Berg, dem letzten DRM-Tourstopp der Saison 2023, war es am Freitagnachmittag noch trocken, dann setzte der Regen

Auf rutschigem Untergrund war nicht nur die richtige Reifenwahl, sondern das Können der Piloten gefragt. Marijan Griebel kam mit den schwierigen Bedingungen am besten zurecht und liegt nach dem ersten Tag in Führung.

Der zweimalige DRM-Champion zeigte sich von Beginn an hellwach und gewann zusammen mit Beifahrer Tobias Braun im Škoda Fabia RS Rally2 die erste und dritte Wertungsprüfung. Mit dieser starken Leistung bekräftigte der Tabellenzweite seine Ambitionen auf Titel Nummer drei. Die Markenkollegen Julius Tannert und Co-Pilot Frank Christian folgen auf Platz zwei und sind ebenfalls im Meisterschaftskampf noch voll mit dabei. Spitzenreiter Christian Riedemann hat zusammen mit Nico Otterbach im Hyundai i20 N Rally2 als Dritter einen Rückstand von 16,6 Sekunden auf seinen härtesten Konkurrenten Griebel und muss am Samstag eine Aufholjagd starten, um seinen ersten DRM-Titel noch einzufahren. Abgeschlagen sind dagegen die aktuellen Champions Philip Geipel und Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo), die bereits über eine Minute zurückliegen.

Hochspannung herrscht nach Tag eins der 52. ADAC Rallye Stemweder Berg auch in der DRM2-Wertung. Die Tabellendritten Raffael Sulzinger und Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) haben sich mit zwei Wertungssiegen an die Spitze gesetzt und damit ihre Titelchancen gewahrt. Der Gesamtführende Martin Christ belegt mit Beifahrerin Lina Meter im Opel Corsa Rally4 Platz zwei und wird am Samstag voll angreifen, um den Rückstand von 8,3 Sekunden zur Spitze wieder wettzumachen.

Dennis Rostek beendete den Freitag in der DRM Trophy zusammen mit Dennis Zenz im Škoda Fabia Rally2 Evo auf Rang eins. Der Vorsprung auf Georg Berlandy/Tina Annemüller (Škoda Fabia R5) beträgt jedoch nur 3,1 Sekunden. Gelingt es dem Bückeburger, die Konkurrenz bei seiner Heimrallye auch am finalen Samstag auf Abstand zu halten, ist ihm der erneute Gewinn der DTM Trophy nicht zu nehmen.

Bei den DRM Nationals sind Jan Petersen und Ina Epple im BMW M3 das schnellste Duo nach der ersten Etappe der 52. ADAC Rallye Stemweder Berg. Dahinter folgt die Besatzung Walter Gromöller/Linus Noll (Opel im Ascona 400) vor Andreas Dahms und Paul Schubert (Porsche 911), die in der Tabelle auf Rang zwei liegen. Beste Chancen auf den Gesamtsieg hat weiterhin Tarek-Hamadeh Spaniol. Der Saarbrücker steuerte seinen Citroën C2 Challenge, assistiert von Henry Wichura, in der NC4-Klasse auf Rang zwei, was zum Titel bei den DRM Nationals reichen würde.

In der DRM Classic geht Walter Gromöller im Opel Ascona 400 als Führender in den finalen Samstag. Allerdings haben Andreas Dahms und Paul Schubert die Meisterschaft schon vorzeitig im grünen Porsche 911 klar gemacht.

Am Samstag um 08:06 Uhr beginnt die letzte Etappe der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2023. Zehn anspruchsvolle Wertungsprüfungen liegen bei der 52. ADAC Rallye Stemweder Berg vor den Teilnehmern. Zieleinlauf ist um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz in Lübbecke.