Julius Tannert will das Finale gewinnen

Showdown in der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM). Beim Finale in der DRM können gleich vier Teams den Titel des Deutschen Rallyemeisters 2023 einfahren, darunter auch Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian.

Die Rallye Stemweder Berg in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen ist am kommenden Wochenende der fünfte und letzte Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft 2023. Mit 13 anspruchsvollen und schnellen Asphaltprüfungen ist alles für das Aufeinandertreffen der besten Rallyepiloten Deutschlands angerichtet. Gleich vier Fahrerbesatzungen können theoretisch den Meistertitel einfahren. Mit geringeren Chancen, aber voller Motivation gehen Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian im Škoda Fabia RS Rally2 vom Eurosol Racing Team an den Start.

Mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen in diesem Jahr zeigten Tannert/Christian, dass sie zur Spitze gehören, verloren aber durch den Ausfall beim dritten DRM-Lauf wertvolle Punkte und liegen mit 16 Zählern Rückstand auf dem vierten Tabellenplatz. Nur mit einem Sieg kann das Duo die Chance auf den Titel wahren, muss aber zudem auf einen Fehler der Konkurrenz hoffen. Dennoch geht das Team voll motiviert in das furiose Finale.

«Die Saison ist dieses Jahr spannend und eng. Wir haben bereits gezeigt, dass wir gewinnen können und wollen bei der Rallye Stemweder Berg ein starkes Ergebnis abliefern. Natürlich haben wir den Titel im Blick, wissen aber auch, dass unsere Chancen eher klein sind. Wir können frei auffahren und haben nichts zu verlieren. Wir geben alles und schauen, was am Ende für uns herausspringt», zeigt sich Tannert vor dem Start motiviert.

Das große Finale beginnt am Freitagnachmittag in Lübbecke und führt über 142 Wertungskilometer und 13 Wertungsprüfungen zum Ziel am Samstagnachmittag. Dann steht fest, wer dieses Jahr den Titel «Deutschen Rallyemeister» trägt. (Tannert)

Punktestand DRM 2023

1. Christian Riedemann 106

2. Marijan Griebel 99

3. Philip Geipel 93

4. Julius Tannert 90

5. Dennis Rostek 63