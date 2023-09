DRM 2024 mit sieben Events und Finale an der Ostsee

Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2024 mit insgesamt sieben Stationen, DRM Nationals, DRM Classic und DRM Trophy gehen sechsmal an den Start, Hunsrück Rallye als DRM Sprint neu im Kalender.

Sieben Läufe stehen in der Saison 2024 auf dem Programm der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Neu im Kalender sind die 34. Hunsrück Rallye und die 16. ADAC Ostsee Rallye, die weiteren fünf Veranstaltungen waren bereits 2023 teil der DRM.

Zum ersten Aufeinandertreffen der deutschen Rallye-Elite kommt es bereits am 15./16. März bei der 59. ADAC Rallye Erzgebirge in Stollberg. Es folgt am 3./4. Mai die ADAC Actronics Rallye Sulingen, ehe auf die Teilnehmern der DRM und DRM2 beim dritten Lauf, der Hunsrück Rallye, mit einem neuen Sprintformat eine Premiere erwartet. Der eintägige DRM Sprint ist erstmals im Kalender und führt entsprechend des Rallye-70-Formats über rund 70 Wertungskilometer.

Halbzeit wird bei der 3. ADAC Rallye Mittelrhein (14./15. Juni) in den Weinbergen an der Mosel gefeiert. Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye läutet am 28./29. Juni die heiße Meisterschaftsphase ein. Vorletzte Station ist die 53. ADAC Rallye Stemweder Berg (2./3. August), das Finale steigt an der Küste. Die 16. ADAC Ostsee Rallye ist mit Wertungsprüfungen auf dem Truppenübungsplatz Putlos am 30./31. August Saisonabschluss der Deutschen Rallye-Meisterschaft.

Die Fahrer in der DRM und DRM2 sind bei allen sieben Läufen am Start, die DRM Nationals, DRM Classic und die DRM Trophy nehmen an sechs Events teil. In der DRM Trophy werden die fünf besten Ergebnisse aus den sechs Veranstaltungen gewertet, alle anderen DRM-Klassen haben diese Möglichkeit nicht. Konstanz und Zuverlässigkeit wird im kommenden Jahr wieder eine Hauptrolle bei der Titelvergabe spielen.

DRM-Kalender 2024:

15. / 16. März 2024: 59. ADAC Rallye Erzgebirge / Stollberg

03. / 04. Mai 2024: 35. ADAC Actronics Rallye Sulingen / Sulingen

25. Mai 2024: 34. Hunsrück Rallye / Idar-Oberstein

14. / 15. Juni 2024: 3. Rallye ADAC Mittelrhein / Föhren

28. / 29. Juni 2024: ADAC Saarland-Pfalz-Rallye / St. Wendel

02. / 03. August 2024: 53. ADAC Rallye Stemweder Berg / Lübbecke

30. / 31. August 2024: 16. ADAC Ostsee Rallye / Lehnsan

Änderungen vorbehalten