DRM 2024: Neue Termine für Stemwede und das Finale

ADAC Rallye Stemweder Berg um eine Woche auf den 9./10. August verschoben, Finale steigt bei der ADAC Ostsee Rallye am 6./7. September, Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2024 mit insgesamt sieben Stationen.

Es ist noch einmal Bewegung in den nächstjährigen Kalender der Deutschen Rallye-Meisterschaft gekommen. Um Terminkollisionen mit anderen Veranstaltungen zu vermeiden, finden die Läufe sechs und sieben jeweils eine Woche später als ursprünglich geplant statt. Deutschlands Rallye-Elite trifft sich nun am 9. und 10. August zum vorletzten Lauf der Saison am Stemweder Berg. Das große Finale mit der Ehrung der neuen Deutschen Meister rückt ebenfalls sieben Tage nach hinten. Die ADAC Ostsee Rallye wird am 6. und 7. September ausgetragen.

Insgesamt stehen sieben Läufe in der Saison 2024 auf dem Programm der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Der Startschuss in die neue Saison fällt am 15. und 16. März bei der ADAC Rallye Erzgebirge in Stollberg. Es folgt am 3. und 4. Mai die ADAC Actronics Rallye Sulingen, ehe sich die Teilnehmer der DRM und DRM2 beim dritten Lauf, der Hunsrück Rallye (wieder da) rund um Idar-Oberstein, auf eine Premiere freuen können. Der eintägige DRM Sprint ist erstmals im Kalender und führt entsprechend des Rallye-70-Formats am 25. Mai über rund 70 Wertungskilometer. Halbzeit feiert die DRM bei der 3. ADAC Rallye Mittelrhein (14./15. Juni) in den Weinbergen an der Mosel. Bevor es zu den beiden letzten Stopps am Stemweder Berg und an die Ostsee geht, läutet die ADAC Saarland-Pfalz Rallye am 28. und 29. Juni die heiße Phase der Saison ein.

Deutsche Rallye-Meisterschaft 2024:

15. - 16. März: 59. ADAC Rallye Erzgebirge-Stollberg

03. - 04. Mai: 35. ADAC Actronics Rallye Sulingen

25. Mai: 34. Hunsrück Rallye-Idar-Oberstein

14. - 15. Juni: 3. Rallye ADAC Mittelrhein-Föhren

28. - 29. Juni: ADAC Saarland-Pfalz-Rallye-St. Wendel

09. - 10. August: 53. ADAC Rallye Stemweder Berg-Lübbecke

06. - 07. September: 16. ADAC Ostsee Rallye / Lensahn