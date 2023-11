Legendäres Ice Race in Zell am See wieder zurück

Eintägiger Event am 27.01.2024 auf dem Flugplatzgelände Zell am See, für den Fall einer Warmwetterlage ist ein Alternativprogramm vorgesehen, Amateur- und Profirennfahrer konkurrieren um die beste Performance auf Eis.

Nach dreijähriger Zwangspause ist es nun endlich wieder so weit: Das legendäre Ice Race in Zell am See ist zurück und feiert erstmals unter der Fahne von F.A.T. International als F.A.T. Ice Race sein Comeback. F.A.T. International, ein ehemaliges französisches Logistikunternehmen, das für seine weitreichende Sponsoring-Historie in der Welt des Motorsports bekannt ist, wird nun als Lifestylemarke rund um das Automobil wieder belebt. Inspiriert durch den legendären Porsche 962, der im Jahr 1994 im F.A.T. Branding die 24 h von Le Mans gewann, referenziert F.A.T. auf den Vibe und die Ästhetik der 80er und 90er Jahre, erzählt Ferdi Porsche, Initiator des Events.

So soll auch die kommende Ausgabe, die am 27.01.2024 auf dem Flugplatzgelände Zell am See stattfinden wird, die automobile Kultur und deren begeisterte Fans vor spektakulärer Kulisse in der Tourismusregion Zell am See-Kaprun zusammenbringen und echten Motorsport zum Anfassen bieten. Zuschauer und Fans können live und hautnah verfolgen, wie Amateur- und Profirennfahrer unter extremen Bedingungen um die beste Performance auf dem Eis konkurrieren.

Ganz gleich ob Ikonen der Automobilgeschichte, moderne GT- und Rallyefahrzeuge oder wendige Buggys – spektakuläre Driftwinkel sind garantiert. Das legendäre und allseits beliebte Skijöring, bei dem wagemutige Skifahrer von den Fahrzeugen über das Eis gezogen werden, wird auch in diesem Jahr Piloten und Skifahrern alles abverlangen und für eine großartige Show auf dem Eis sorgen.

Doch auch Technik-Nerds und Designliebhaber kommen dank zahlreicher Ausstellungen und Highlights abseits der Eisstrecke, wie des Porsche Spyder Paddocks, auf ihre Kosten. Den krönenden Abschluss des Tages bildet eine Party auf der Burg Kaprun unter dem Motto «Motorsport in den 80er und 90er Jahren».

Für den Fall, dass erneut aufgrund von anhaltenden Warmwetterlagen kein Event auf Eis möglich sein sollte, wird es ein entsprechendes Alternativprogramm geben.

Der offizielle Ticketverkauf sowie die Registrierung zur Teilnahme am F.A.T. Ice Race starten ab sofort. Ticketkauf sowie Registrierung sind online unter

www.fat-international.com/icerace-zell-am‑see möglich. (FAT)