Rallye-Europameisterschaft 2024 mit neuen Läufen

Nur vier der acht Runden zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2024 bleiben für gleich, wobei Wales, Estland und Schlesien völlig neue Ziele sind, Ungarn, 2023 noch Finale, ist der Auftakt.

Die Rallye-Europameisterschaft im nächsten Jahr wurde einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Zwei völlig neue Läufe wurden in einem Kalender angekündigt, der am Mittwoch vom FIA Weltrat bestätigt wurde.

Großbritannien (Rali Ceredigion) kehrt zum ersten Mal seit der Niederlage bei der Rallye-Weltmeisterschaft 2019 wieder in den Top-Rallyekalender der FIA zurück, und in Polen gibt es eine neue Veranstaltung, die Saisonabschluss-Rallye Schlesien. Damit ist Polen in beiden Top-Ligen, WM (zum vierten Mal) und EM, als einziges Land (warum auch immer) vertreten. Darüber hinaus steht eine neu gestaltete Rallye Ungarn auf dem Programm 2024, das drei Schotter- und fünf Asphaltveranstaltungen umfasst.

Die Saison beginnt in Ungarn, bevor es auf die bekannten spanischen Inselstraßen Gran Canaria geht. Eine der beliebtesten Veranstaltungen des letzten Jahres, die Royal Rallye Skandinavien, folgt, und die Rückkehr Estlands in die ERC ist ebenfalls für Juli bestätigt. Auf die traditionellen Sommerausflüge in Rom und Tschechien folgen Wales und Polen.

ERC-Meisterschaftsmanager Iain Campbell sagte: «Wir haben hart daran gearbeitet, einen Kalender zu liefern, der neue Veranstaltungen mit Rallyes verbindet, die seit vielen Jahren eine Schlüsselrolle für den anhaltenden Erfolg des ERC spielen. Wir sind mit der erreichten Ausgewogenheit sehr zufrieden, da es wichtig ist, den Kalender immer dann aufzufrischen, wenn es praktisch und sinnvoll ist, ohne die Gelegenheit zu verpassen, weitere langjährige Veranstaltungen einzubeziehen.»

Ungarn, die Kanaren, Skandinavien, Estland, Ceredigion (Wales) und Schlesien (Ploen) bilden ebenfalls den Junior-ERC-Kalender.

ERC-Kalender 2024:

12. – 14. April: Rallye Ungarn – Schotter

02. - 04. Mai: Rallye Islas Canarias (Kanarische Inseln) – Asphalt

13. - 15. Juni: Königliche Rallye Skandinavien (Schweden) – Schotter

05. - 07. Juli: Rallye Estland – Schotter

26. – 28. Juli: Rally di Roma Capitale (Italien) – Asphalt

16. - 18. August Barum Rally Zlín (Tschechien) – Asphalt

30. August – 01. September: Rali Ceredigion Wales Asphalt

11. - 13. Oktober: Rallye Schlesien (Polen) - Asphalt