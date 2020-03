Rast lässt Hüllen fallen: Das ist sein Audi für 2020 Von Andreas Reiners

DTM © Audi Der neue Audi RS 5 DTM © Audi Auf der Motorhaube prangt Sponsor Porta © Twitter Der BMW von Robert Kubica Zurück Weiter

René Rast lässt die Hüllen fallen: Der DTM-Champion von 2019 zeigt seinen Boliden für die Mission Titelverteidigung in der Tourenwagenserie.

Kleines Trostpflaster für die DTM-Fans: Nach der Absage der Testfahrten in Hockenheim gibt es immerhin das nächste Design für 2020. Nach Robert Kubica hat auch Meister René Rast seinen Boliden für die Mission Titelverteidigung enthüllt.

In einem Video in den sozialen Medien präsentiert sich der Audi RS 5 DTM weiterhin in rot-weiß, allerdings mit einem größeren Rot-Anteil als noch 2019 und einer asymmetrischen Anordnung. Und: Auf der Motorhaube prangt Sponsor Porta, ein Möbel-Einrichtungshaus.

Kurios: Da Kubicas BMW M4 DTM in den polnischen Landesfarben gehalten ist, besteht bei den beiden bislang vorgestellten Autos auf den ersten Blick sogar Verwechslungsgefahr. Beim Boliden des Polen darf natürlich auch Sponsor Orlen nicht fehlen, der Mineralölkonzern ist auf dem Auto prominent vertreten.

Kubica startet 2020 für das BMW-Kundenteam ART Grand Prix in seine erste DTM-Saison. Parallel ist der 35-Jährige auch Ersatzfahrer bei Alfa Romeo in der Formel 1.

Wann die Autos auf der Strecke zu sehen sind, ist allerdings offen. Denn nach der Absage der Testfahrten durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wackelt auch der DTM-Saisonstart, der eigentlich für Ende April (24. bis 26.) in Zolder vorgesehen ist.

«In Bezug auf den Start der Saison 2020 stehen wir in einem engen Dialog mit unseren Partnern, Herstellern und lokalen Veranstaltungspartnern», hatte ITR-Geschäftsführer Marcel Mohaupt nach der Test-Absage erklärt.

Klar ist: Da der Test in der Vergangenheit in der Regel auch der Zeitpunkt war, an dem die Hersteller die Designs der Autos vorgestellt haben, dürften in den kommenden Tagen weitere Enthüllungen folgen.