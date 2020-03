Nico Müller und seine Victoria: Nachwuchs auf dem Weg

In diesen Zeiten freuen wir uns über jede schöne Nachricht. Dass Nico Müller und seine Freundin Victoria Paschold Nachwuchs erwarten, gehört definitiv dazu.

Coronavirus hier, sportliche Absagen dort, gesundheitliche Sorgen überall. Da sind wir froh über jede positive Nachricht. Aus der DTM gibt es jetzt eine: Nico Müller wird Papa. Das verkündete der Vizemeister am Sonntag gemeinsam mit Freundin Victora Paschold auf Instagram.

«Wir freuen uns darauf, zwei kleine Füße auf der Welt begrüßen zu dürfen. Halbzeit, bis wir als Familie zu dritt sind. Einfach glücklich», schrieb der Audi-Star. Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten, zahlreiche DTM-Fahrer meldeten sich, natürlich auch die von der Konkurrenz.

Das Paar lernte sich 2016 bei der 120- Jahr-Feier der Firma Abt kennen. Er: DTM-Rennfahrer. Sie: War 2012 Miss Sachsen-Anhalt, im November 2013 Playmate des Monats. Wovon er (sagt er) damals keine Ahnung hatte.

Seitdem sind Müller und Paschold glücklich liiert. Und in rund viereinhalb Monaten zu dritt. Auch wir sagen: Glückwunsch!

Müller fährt seit 2014 in der DTM, wurde in seinem bislang stärksten Jahr 2019 Vizemeister. Er wird wie die restliche Tourenwagenserie auch durch den Coronavirus ausgebremst. Die Testfahrten wurden jüngst abgesagt, die Saison wird wohl erst im Juni starten, wenn überhaupt. Müller wird sogar doppelt gestoppt: Er fährt 2020 parallel auch in der Formel E, die wegen Covid-19 ebenfalls pausiert.