DTM: Klassiker-Festival macht Hoffnung auf Fans

DTM-Chef Gerhard Berger hofft im September auf die Rückkehr der Fans an die Strecke. Ein positives Signal kommt nun durch ein Klassiker-Festival.

Hoffnung für die Fans der Formel 1 und der DTM: Beim Oldtimer-Rennen vom 7. bis 9. August auf dem Nürburgring sind erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Besucher bei einem Rundstreckenrennen in Deutschland erlaubt.

Jeweils 5.000 Besucher werden an den drei Veranstaltungstagen auf ausgewählten Plätzen das Klassiker-Festival verfolgen dürfen, darauf einigten sich die Rennstrecken-Betreiber mit der Kreisverwaltung Ahrweiler.

Wie der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) am Freitag mitteilte, haben die zuständigen Behörden die Fans dank eines «ausgeklügelten Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts» abgesegnet. Für den Dachverband des deutschen Motorsports ist dies ein positives Signal an die Organisatoren des Formel-1-Rennens im Herbst.

«Mit der Zulassung von Zuschauern haben die zuständigen Behörden ermöglicht, dass wichtige Erfahrungen gesammelt werden können», sagt Hans-Gerd Ennser, der im DMSB-Präsidium für den Automobilsport zuständig ist. «Wir beobachten und begleiten das Geschehen am Ring natürlich intensiv, weil dies ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen Normalität sein könnte. Der Nürburgring hat mit renommierten Experten hart daran gearbeitet, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, das nun der ersten Bewährungsprobe ausgesetzt wird. Im Dachverband der deutschen Motorsportler erhoffen wir uns von diesem Event ein positives Signal, das auch anderen Veranstaltern Mut machen sollte.»

Am 11. Oktober kehrt die Königsklasse nach sieben Jahren erstmals wieder in die Eifel zurück. «Das Ziel ist es, mit Zuschauern zu fahren. Wir werden in Kürze mit Konzepten in die Diskussion mit den Behörden einsteigen», hatte Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort erklärt.

Auch die DTM, die an diesem Wochenende in Spa in die neue Saison startet, hofft auf die Rückkehr der Fans, wie DTM-Chef Gerhard Berger bei SPEEDWEEK.com erklärte.

«Wir beginnen jetzt in Spa und auf dem Lausitzring mit Geisterrennen. Aber ich hoffe, schon ab September wenigstens eine begrenzte Anzahl Fans mit Abstandsregeln auf den Tribünen zu haben», sagte er.

Die Tourenwagenserie fährt vom 11. bis 13. und vom 18. bis 20. September auf dem Traditionskurs.