Nächster Müller-Sieg: DTM-Spitzenreiter ist Papa

Nico Müller hat den nächsten Sieg eingefahren, diesmal privat: Der DTM-Spitzenreiter ist zum ersten Mal Vater geworden.

Für Nico Müller läuft es im Moment nach Plan. Nach drei äußerst erfolgreichen Rennwochenenden in der DTM fuhr er jetzt auch einen privaten «Sieg» ein: Der Schweizer ist zum ersten Mal Papa geworden.

Das gaben Müller und seine Freundin Victoria Paschold via Instagram bekannt. Name und Geschlecht des neuen Familienmitglieds behielt der Audi-Pilot aber vorerst für sich.

Das Paar lernte sich 2016 bei der 120- Jahr-Feier der Firma Abt kennen. Er: DTM-Rennfahrer. Sie: War 2012 Miss Sachsen-Anhalt, im November 2013 Playmate des Monats. Wovon er (sagt er) damals keine Ahnung hatte.

Seitdem sind Müller und Paschold glücklich liiert. Und jetzt zu dritt. Auch wir sagen: Glückwunsch!

Müller fährt seit 2014 in der DTM, wurde in seinem bislang stärksten Jahr 2019 Vizemeister. 2019/20 absolvierte er zudem für Dragon seine erste Saison in der Formel E.

2020 holt er zum ganz großen Wurf aus: Nach sechs Saisonrennen führt Müller mit 133 Punkten die Gesamtwertung an. Ärgste Verfolger sind seine Audi-Kollegen René Rast (97 Punkte) und Robin Frijns (92).