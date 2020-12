BMW mit M4 GT3 in der DTM? Van der Linde skeptisch 20.12.2020 - 10:03 Von Andreas Reiners

DTM © LAT Sheldon van der Linde

Sheldon van der Linde ist in die Entwickungsarbeit beim neuen BMW M4 GT3 eingebunden. Was einen Einsatz 2021 in der DTM betrifft, ist er skeptisch.